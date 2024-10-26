新宿・歌舞伎町でオールナイトアートイベントが開催、「ザ・フォーアイド」の特別深夜営業も
新たなオールナイトアートイベント「BENTEN 2024」が、11月2日、3日、4日の3夜にわたり新宿・歌舞伎町で開催される。芸術監督は、長年歌舞伎町で活動してきたアーティストコレクティブ「Chim↑Pom from Smappa!Group」が務める。
◾️BENTEN 2024
イベント名の「BENTEN」は、歌舞伎町の聖地として守られてきた歌舞伎町公園／歌舞伎町弁財天に由来。城を模したデザインの「玉城ビル」をはじめ、アートスペース「WHITEHOUSE」、様々な伝統芸能の上演や文化観光コンテンツの創出を行う「新宿歌舞伎町能舞台」、アートバー「東京砂漠」、ホストクラブ「AWAKE」、歌舞伎町シネシティ広場、歌舞伎町公園などが会場となる。
同イベントでは、アートコレクティブ「AsianDopeBoys」を創設したアーティストのチェン・ティエンジュオ（Tianzhuo Chen）による個展をはじめ、渋谷の人気クラブ「Sound Museum Vision」や「Contact」を手掛けた「Global Hearts」によるナイトクラブ、あがた森魚や友川カズキのフォークライブ、日本独自の文化である活弁映画を披露するBENTEN映画祭、渡辺志桜里や安田登、加藤眞悟、ドミニク・チェン（Dominique Chen）による新作能などを実施する。
また期間中は、公式プログラムとは別に、歌舞伎町エリアで多様な活動を行うエリアリレーションシップメンバーとの連携のもと、地域の店舗で独自企画を同時開催。ダイニング・バー「麦の音」のサテライトイベントや、セレクトショップ「ザ・フォーアイド（THE FOUR-EYED）」の特別深夜営業などを行う。
◾️BENTEN 2024
会期：2024年11月2日（土）〜11月4日（月・祝）
時間：11月2日・3日 15:00〜5:00、11月4日 15:00〜24:00
会場：歌舞伎町界隈一帯
公式サイト