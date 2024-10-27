³ÑÅÄÍµµ£¤¬ÄËº¨¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç11ÈÖ¼ê¡¡¥µ¥¤¥ó¥Äº£µ¨½éPP¡¢¥Ú¥ì¥¹Êì¹ñ¤ÇQ1ÇÔÂà¡ÄF1¥á¥¥·¥³GPÍ½Áª
¡¡¡þF1Âè20Àï¥á¥¥·¥³GP¡¡Í½Áª¡Ê2024Ç¯10·î26Æü¡¡¥á¥¥·¥³»Ô¡¡¥¨¥ë¥Þ¥Î¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ4.304¥¥í¡Ë
¡¡7Àï¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹RB¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÏÍ½Áª3²óÌÜ¡ÊQ3¡Ë¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢11ÈÖ¼ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£2²óÌÜ¡ÊQ2¡Ë¤Î½ªÈ×¡¢¥¿¡¼¥ó12¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¥Þ¥·¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢¥¹¥Ô¥ó¤·¤Æº¸Â¦¤«¤é¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¾×ÆÍ¡£ÀÖ´úÃæÃÇ¤ÇQ2¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤ÏÌµÀþ¤Ç¡Ö¥½¡¼¥ê¡¼¡Ê¤´¤á¤ó¤Í¡Ë¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¥Þ¥·¥ó¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤Î¥Õ¥í¥¢¤ò²þÎÉ¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤Ç1·å½ç°Ì¤òÏ¢È¯¤·¡¢1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤â7ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Á°ÀïÊÆ¹ñGP·è¾¡¤ËÂ³¤ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬1Ê¬15ÉÃ946¤Çº£µ¨½é¡¢ºòµ¨Âè15Àï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP°ÊÍèÄÌ»»6²óÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Áí¹ç4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬0.225ÉÃº¹¤Ç2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¡¢Áí¹ç2°Ì¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤òÄÉ¤¦¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬3ÈÖ¼ê¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Áí¹ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬17ÈÖ¼ê¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎQ1ÇÔÂà¡£Êì¹ñGP¤ÇÉÔ¿¶Ã¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤â18ÈÖ¼ê¤ÇQ1ÇÔÂà¤È¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£F1Éüµ¢¤·¤¿Á°Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê9°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿³ÑÅÄ¤ÎÆ±Î½¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï12ÈÖ¼ê¤ÇQ2ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦Í½Áª½ç°Ì
(1)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(2)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(3)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(4)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(5)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(6)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(7)¥Þ¥°¥Ì¥»¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(8)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(9)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(10)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
¡ã°Ê²¼Q2ÇÔÂà¡ä
(11)³ÑÅÄÍµµ£¡ÊRB¡Ë
(12)¥í¡¼¥½¥ó¡ÊRB¡Ë
(13)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(14)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(15)¥Ü¥Ã¥¿¥¹¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
¡ã°Ê²¼Q1ÇÔÂà¡ä
(16)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(17)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(18)¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(19)¥ª¥³¥ó¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(20)¼þ´§±§¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë