°æ¾å¾°Ìï¡¡ÍèÇ¯£´·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È·ãÆÍ¤«¡Ä¥¢¥é¥àCEO¤¬¼¨º¶¡ÖÊó½·¤Ï10¡ó¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤È£×£Â£ÁÆ±µé£±°Ì¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬ÍèÇ¯£´·î¤ËÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¶¦Æ±¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¼Ò¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¢¥é¥àºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤¬ÃíÌÜÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Á¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï°æ¾åÀï¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©È¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¤Î¥ï¥Ç¥£¥à¡¦¥³¥ë¥Ë¥í¥Õ»á¤¬°æ¾åÂ¦¤ËÂÐ¤·¡ÖÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¢¥é¥à£Ã£Å£Ï¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö£Æ£é£ç£è£ô¡¦£Æ£ò£å£á£ë£ó¡¦£Õ£î£é£ô£å¡×¤Ç¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¡ÊÁÊ¾Ù¡Ë¤ÏºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¡ÊÍèÇ¯¡Ë£´·î¤Î»î¹ç¤Î¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£±£²·î¤Î¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥¢¥ê¥¢¡ËÀï¸å¡¢ÍèÇ¯£´·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥ó¡£¥¢¥é¥à£Ã£Å£Ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°æ¾åÀï¤òÇ®Îõ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È¤ÎÂÐÀï¤òµñÈÝ¤·¡¢Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤â¡Ö¶½¹Ô¤È¤·¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡×ÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥é¥à»á¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Èà¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ð£è£é£ì£é£Â£ï£ø£é£î£ç¡×¤Ï¡¢£×£Â£Á¥Ù¥ë¥È¤ÎÇíÃ¥¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£´¥Ù¥ë¥È»þÂå¤Ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÀäÂÐÅª¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ°æ¾å¤ÎÉ¾È½¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¾°Ìï¤¬ÀäÂÐÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ò¼º¤¦¤È¾¦¶ÈÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ò¡Ê¥¢¥é¥à»á¤Ï¡Ë¶²¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¦¼Ô¤òÁÀ¤¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬ÍèÇ¯£´·î¤Þ¤Ç²¦ºÂÄ©Àï¤òÂÔ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç°æ¾å¤È·ãÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç£Ó£Ã£Å£Î£Å¡×¤¬¡Ö¥¢¥é¥à»á¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬°æ¾å¤ÈÀï¤¦¾ì¹ç¡¢Êó½·¤Î£±£°¡ó¤·¤«Í¿¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢º£¸å¤ÎÂÐÀï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡°æ¾åÂ¦¤ÏÍèÇ¯½©°Ê¹ß¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ÖÅý°ì²¦¼Ô¡×¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ëà°ø±ïá¤ÎÂÐ·è¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£