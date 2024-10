今夏アーセナルでのプロ契約を断り、マンチェスター・ユナイテッド入りした16歳のFWチド・オビ・マルティンが、さっそくその怪物ぶりを見せつけた。



U-18プレミアリーグでノッティンガム・フォレストと対戦したマンU。先発したオビ・マルティンは、開始わずか11秒で先制点を挙げる。



5分後には再び得点を挙げ、その後前半の14分にはハットトリックを達成。U-18プレミアでのデビューとなった前節サンダーランド戦では途中出場し、得点を挙げることができなかったが、2戦目にして早くも鮮烈な結果を残した。



『THE Sun』によれば、この結果を知ったファンからは「今すぐ彼をトップチームに入れるべきだ」など驚きと称賛の声が上がっているという。



アーセナル所属だった昨季、U-18プレミアリーグで18試合32ゴール、リヴァプール戦では10ゴールを決めたオビ・マルティン。やはり只者でないことを早くも見せつける結果となった。





Chido Obi-Martin bagged a hat-trick inside the first 15 minutes of his United debut! #MUFC || #MUAcademy