¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¼ëÎ¤¡¡¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÃæÌî¤¿¤à¤Î°ÕÌ£¿¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë²óÅú¡Öº£¤Ï°ã¤¦¥Ù¥ë¥È¤ò¸«¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Îà¥â¥Î¤¬°ã¤¦½÷á¼ëÎ¤¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÃæÌî¤¿¤à¤«¤é¤Î°ÕÌ£¿¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤¬³«Ëë¡£¼¯Åçº»´õ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö±ú¥¢¥Í¥³¥óÆÌ¡×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¼ëÎ¤¤Ï¡¢½éÀï¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾®ÇÈ¡õ¾åÃ«º»Ìï¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡£··î£²£³Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Î¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂÀï¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÇÈ¤Ë»î¹çÃæ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®ÇÈ¤Ï¶Ë°·³ÃÄ¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤â¥Ø¥¤¥È¤ÎÅÏÊÕÅí¡õ¥Æ¥¯¥é¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£¸Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï±ú¥¢¥Í¥³¥óÆÌ¤ÇÆ±²¦¼Ô¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬ÇÔËÌ¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â»×¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¾®ÇÈ¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¼ëÎ¤¤Ï¡¢¼¯Åç¤È¹¥Ï¢·¸¤òßÚÎö¡£ºÇ¸å¤Ï¾®ÇÈ¤òÆÀ°Õ¤ÎÇò¸×¡ÊÊÑ·¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¡¢º»´õ¤È¤Þ¤º£±¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º»´õ¤¬¡Ø¼ëÎ¤¤ÎÎÏ¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤Ç¤â¡¢º»´õ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ä¥ëµ¤¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ËÎå¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ£²¿Í¤Ç¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥´¥Ã¥Ç¥¹¤ò´¬¤¤¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¤È²¦ºÂ¼è¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¼ëÎ¤¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤â¤¢¤ë¡££±£³Æü¤ÎÀÐÀîÂç²ñ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤ÎÃæÌî¤«¤é¡Ö¼ëÎ¤¤µ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¿¤à¤Ï¡¢¤¢¤ó¤¿¤È¤â¤Ã¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Æ±²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¿¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼ëÎ¤¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£²·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¡¢£±Ç¯´Ö¤Ç£±£°ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£´ÙÍî¸å¤ÏÆ±²¦ºÂ¤Ë°ìÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë´äÃ«ËãÍ¥¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¼è¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÏÆ±²¦ºÂ¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£ÃæÌî¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿ôÊ¬¹Í¤¨¹þ¤ó¤ÀËö¤Ë¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±º£¤Ï°ã¤¦¥Ù¥ë¥È¤ò¸«¤Æ¤ë¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÃæÌî¡õ¶êÎï¤µ¤ä¤«¤È¤Î¸ø¼°Àï¡Ê£±£±·î£²£³Æü¡¢ÀçÂæ¡Ë¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤ç¡£¤»¤Ã¤«¤¯Åö¤¿¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ê¹ç¤ª¤¦¤è¡×¤È·ý¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤Ë¡¢¥â¥Î¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£