¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡SGÂè71²ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¿åÅÄ¸øÍµ¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤Ïº´Æ£Íã¡¡»ºµÙÃæ¤Î°¦ºÊ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÊó¹ð¤ò¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï27Æü¡¢Âè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¿åÅÄ¸øÍµµ¼Ô¤Î¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤ÏÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì»ÙÉô¤Îº´Æ£Íã¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¤ËÂ³¤¤¤¿¡£½àÍ¥11R¡¢¼ó°Ì¤Ï¥¤¥óÆ¨¤²¤ò·è¤á¤¿ÆÇÅçÀ¿¤Ç³ÎÄê¡£°ìÊý¡¢2ÃåÁè¤¤¤Ïº´Æ£Íã¤Ë¾åÌî¿¿Ç·²ð¡¢¾¾°æÈË¤¬Íí¤àÂçÀÜÀï¡£¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´Æ£¤À¡£1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ïµç¶þ¤ÊÀû²ó¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¡ÖÊ£»¨¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Û¥Ã¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«ÎÏ¤Ç½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿ÃÏ¸µSG¤Ç¸«»ö¡¢ºòÇ¯12·î24Æü¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê½»Ç·¹¾¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4²óÌÜ¤ÎSGÍ¥¾¡Àï¿Ê½ÐÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï³ê¤ê½Ð¤·¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÇ®µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤À¤Ã¤¿½éÆü¤Î³«²ñ¼°¡£Áª¼êÀëÀÀ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¶ÛÄ¥¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁ´Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤Ï5Àï¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤Ç5°ÌÄÌ²á¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ½àÍ¥¤ÏÀ¨¤¯¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¤âÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¾å¼Á¤Î½ÐÂ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ç¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÅÚ²°Æî¤¬Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¡£¡Ö²Ç¤µ¤ó¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î½àÍ¥¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡£Í¥¾¡¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï5¹æÄú¡£²¦Æ»¤òÊâ¤àÊöÎµÂÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ºÇ¹âµé¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¹ë²Ú·èÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èá´ê¤ÎSG½éÀ©ÇÆ¤òÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ç¡£¡È¥µ¥È¥Ä¥Ð¡É¤¬¥Á¥ã¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤Ç°ìÈ¯Âç»Å»ö¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡Ú¿åÅÄ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡ÛÍ¥¾¡Àï12R¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼Á¤Î¤¤¤¤¥Õ¥ë¥À¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ß¡£¤¤¤¤Ââ·Á¤òÃÛ¤¤¤Æ¡¢Á´Â®¤Î·þ¤êº¹¤·¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¡£¡ã5¡ä¡á¡ã1¡äÎ®¤·¤òËÜÀþ¤Ë¡ã5¡ä¡ã2¡ä¡¢¡ã5¡ä¡ã6¡äÎ®¤·¡£
¡¡¡þ¿åÅÄ¡¡¸øÍµ¡Ê¤ß¤º¤¿¡¦¤¤ß¤Ò¤í¡ËÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î51ºÐ¡£¤¤¤è¤¤¤èÍ¥¾¡Àï¤À¡£¥Ü¡¼¥È³¦¤ÎºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤Ïº´Æ£Íã¤Ç°ìÈ¯ÂçµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£