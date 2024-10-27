R・マドリーvsバルセロナ スタメン発表
[10.26 ラ・リーガ第11節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります