スタッド・ランスvsブレスト スタメン発表
[10.26 フランス・リーグアン第9節](Stade Auguste-Delaune)
※26:00開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 5 エマニュエル•アグバドゥ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 17 中村敬斗
MF 71 ヤヤ・フォファナ
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 55 ノア・サンギ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 74 ニアマ・シソコ
監督
ルカ・エルスネル
[ブレスト]
先発
GK 40 マルコ ビゾット
DF 5 ブレンダン シャルドネ
DF 12 L. Zogbé
DF 22 マサディオ アイダラ
DF 44 スマイラ・クリバリ
MF 6 エジミウソン・フェルナンデス
MF 9 カモリ・ドゥンビア
MF 28 ジョナス マルタン
FW 14 ママ バルデ
FW 21 ロマン・フェーブル
FW 34 イブラヒム・サラー
控え
GK 30 グレゴワール クデルト
DF 7 ケニー ララ
DF 23 ジョルダン アマヴィ
DF 25 J. Le Cardinal
MF 8 ユーゴ マニェッティ
MF 20 ピエーレ・レース・メル
MF 26 マティアス ペレイラ ラジェ
MF 45 マーディ カマラ
FW 19 リュドビク・アジョルク
監督
エリク ロイ
※26:00開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 5 エマニュエル•アグバドゥ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 17 中村敬斗
MF 71 ヤヤ・フォファナ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 55 ノア・サンギ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 74 ニアマ・シソコ
監督
ルカ・エルスネル
[ブレスト]
先発
GK 40 マルコ ビゾット
DF 5 ブレンダン シャルドネ
DF 12 L. Zogbé
DF 22 マサディオ アイダラ
DF 44 スマイラ・クリバリ
MF 6 エジミウソン・フェルナンデス
MF 9 カモリ・ドゥンビア
MF 28 ジョナス マルタン
FW 14 ママ バルデ
FW 21 ロマン・フェーブル
FW 34 イブラヒム・サラー
控え
GK 30 グレゴワール クデルト
DF 7 ケニー ララ
DF 23 ジョルダン アマヴィ
DF 25 J. Le Cardinal
MF 8 ユーゴ マニェッティ
MF 20 ピエーレ・レース・メル
MF 26 マティアス ペレイラ ラジェ
MF 45 マーディ カマラ
FW 19 リュドビク・アジョルク
監督
エリク ロイ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります