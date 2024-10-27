[10.26 フランス・リーグアン第9節](Stade Auguste-Delaune)

※26:00開始

<出場メンバー>

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 2 ジョセフ・オクム

DF 5 エマニュエル•アグバドゥ

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 23 オーレリオ・ブタ

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 7 伊東純也

MF 15 マーシャル・ムネツィ

MF 17 中村敬斗

MF 71 ヤヤ・フォファナ

FW 22 ウマル・ディアキテ

控え

GK 20 アレクサンドル オリエロ

DF 21 セドリック・キプレ

DF 25 ティボー・デ・スメット

DF 55 ノア・サンギ

MF 19 Gabriel Moscardo

MF 72 アマドゥ・コネ

FW 11 アミン・サラマ

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 74 ニアマ・シソコ

監督

ルカ・エルスネル

[ブレスト]

先発

GK 40 マルコ ビゾット

DF 5 ブレンダン シャルドネ

DF 12 L. Zogbé

DF 22 マサディオ アイダラ

DF 44 スマイラ・クリバリ

MF 6 エジミウソン・フェルナンデス

MF 9 カモリ・ドゥンビア

MF 28 ジョナス マルタン

FW 14 ママ バルデ

FW 21 ロマン・フェーブル

FW 34 イブラヒム・サラー

控え

GK 30 グレゴワール クデルト

DF 7 ケニー ララ

DF 23 ジョルダン アマヴィ

DF 25 J. Le Cardinal

MF 8 ユーゴ マニェッティ

MF 20 ピエーレ・レース・メル

MF 26 マティアス ペレイラ ラジェ

MF 45 マーディ カマラ

FW 19 リュドビク・アジョルク

監督

エリク ロイ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります