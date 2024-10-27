¸ß¤¤¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤ÈÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë·³ÇÛ¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥Èvs¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2-1¤Ç¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÎDF¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢¥¡¼¥ë¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï70Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë0-4¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿10°Ì¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È(¾¡¤ÁÅÀ9)¤Ï¡¢4ÆüÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹Áê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¡£½¼¼Â¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ãæ¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°Àá¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤òÎÏÉé¤±¤·¤ÆÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¯17°Ì¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë(¾¡¤ÁÅÀ2)¤Ï¡¢Ä®Ìî¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬[4-4-2]¤Î±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤È¤¹¤ë¤È¡¢13Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¤ò¶¯½±¡£
¤½¤·¤Æ19Ê¬¤Ë²¡¤·ÀÚ¤ë¡£¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥È¥¥¡¼¥ì¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬GK¤È°ìÂÐ°ì¤Ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¥ë¡¼¥×¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¸å¤â¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢38Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤Î¹¥¼é¤ËÁË»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë43Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤«¤é¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï61Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¥È¥¥¡¼¥ì¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤«¤é¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥È¥¥¡¼¥ì¤Î¸ø¼°ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢66Ê¬¤ËÂà¾ì¼Ô¡£¥·¥ã¥Ü¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÅÝ¤ì¤¿Áê¼êÁª¼ê¤Ø¤Î¼¹Ù¹¤Ê¹³µÄ¤Ç2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Ä®Ìî¤òÅêÆþ¤·¤¿¥¡¼¥ë¤Ï84Ê¬¤Ë1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¡£¥Ù¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¤¿¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥®¥´¥Ó¥Ã¥Á¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·ÄÉ¤¤¾å¤²¥à¡¼¥É¤Î¥¡¼¥ë¤âÄ¾¸å¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥ë¥×¤¬¥ô¥¡¥°¥Î¥Þ¥ó¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÄ®Ìî¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤òÁÀ¤¦¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È 2-1 ¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë
¡Ú¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Û
¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö(Á°19)
¥¨¥ë¡¦¥Ó¥é¥ë¡¦¥È¥¥¡¼¥ì(¸å16)
¡Ú¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¡Û
¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥®¥´¥Ó¥Ã¥Á(¸å39)
Á°Àá¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë0-4¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿10°Ì¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È(¾¡¤ÁÅÀ9)¤Ï¡¢4ÆüÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹Áê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¡£½¼¼Â¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ãæ¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬[4-4-2]¤Î±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤È¤¹¤ë¤È¡¢13Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¤ò¶¯½±¡£
¤½¤·¤Æ19Ê¬¤Ë²¡¤·ÀÚ¤ë¡£¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥È¥¥¡¼¥ì¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬GK¤È°ìÂÐ°ì¤Ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¥ë¡¼¥×¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¸å¤â¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢38Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤Î¹¥¼é¤ËÁË»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë43Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤«¤é¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï61Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¥È¥¥¡¼¥ì¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤«¤é¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥È¥¥¡¼¥ì¤Î¸ø¼°ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢66Ê¬¤ËÂà¾ì¼Ô¡£¥·¥ã¥Ü¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÅÝ¤ì¤¿Áê¼êÁª¼ê¤Ø¤Î¼¹Ù¹¤Ê¹³µÄ¤Ç2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Ä®Ìî¤òÅêÆþ¤·¤¿¥¡¼¥ë¤Ï84Ê¬¤Ë1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¡£¥Ù¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¤¿¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥®¥´¥Ó¥Ã¥Á¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·ÄÉ¤¤¾å¤²¥à¡¼¥É¤Î¥¡¼¥ë¤âÄ¾¸å¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥ë¥×¤¬¥ô¥¡¥°¥Î¥Þ¥ó¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÄ®Ìî¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤òÁÀ¤¦¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È 2-1 ¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë
¡Ú¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Û
¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö(Á°19)
¥¨¥ë¡¦¥Ó¥é¥ë¡¦¥È¥¥¡¼¥ì(¸å16)
¡Ú¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¡Û
¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥®¥´¥Ó¥Ã¥Á(¸å39)