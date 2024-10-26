ライプツィヒvsフライブルク スタメン発表
[10.26 ブンデスリーガ第8節](レッドブル・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 3 L. Geertruida
DF 4 ビリ・オルバン
DF 23 カステッロ・ルケバ
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 7 アントニオ・ヌサ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 44 ケビン・カンプル
FW 11 ロイス・オペンダ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 25 レオポルト・ツィンガール
GK 26 マールテン ヴァンデヴォールト
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
MF 6 エリフ・エルマス
MF 18 アーサー・フェルメーレン
MF 47 V. Gebel
FW 9 ユスフ・ポウルセン
FW 19 アンドレ・シウバ
監督
マルコ・ローゼ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 43 B. Ogbus
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
※22:30開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 3 L. Geertruida
DF 4 ビリ・オルバン
DF 23 カステッロ・ルケバ
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 7 アントニオ・ヌサ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 44 ケビン・カンプル
FW 11 ロイス・オペンダ
控え
GK 25 レオポルト・ツィンガール
GK 26 マールテン ヴァンデヴォールト
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
MF 6 エリフ・エルマス
MF 18 アーサー・フェルメーレン
MF 47 V. Gebel
FW 9 ユスフ・ポウルセン
FW 19 アンドレ・シウバ
監督
マルコ・ローゼ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 43 B. Ogbus
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります