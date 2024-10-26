EXILE、2025年ライブツアー開催決定
＜EXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE"＞の開催が発表された。
2025年3月29日(土)サンドーム福井を皮切りに全国４会場を回る本ツアーは、来たるEXILE全員集結の日へ向けて、EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHIの6人が先陣を切る“2025 FIRST IMPACT”のライブだ。
＜EXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE"＞
3月29日(土) 福井：サンドーム福井 開場17:30/開演18:30
4月19日(土) 静岡：エコパアリーナ 開場16:00/開演17:00
4月20日(日) 静岡：エコパアリーナ 開場15:00/開演16:00
5月17日(土) 千葉：幕張メッセ 国際展示場 開場15:30/開演17:00
5月18日(日) 千葉：幕張メッセ 国際展示場 開場14:30/開演16:00
5月30日(金) 兵庫：ワールド記念ホール 開場17:30/開演18:30
5月31日(土) 兵庫：ワールド記念ホール 開場16:00/開演17:00
6月1日(日) 兵庫：ワールド記念ホール 開場15:00/開演16:00
【詳細はこちら】
https://exile.exfamily.jp/s/ldh01/news/detail/10772