°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡ÆüËÜ£ÓÄ¾¸å¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸À¤¤´Ö°ã¤¤¡¡Âç¹²¤Æ¤ÇÄûÀµ¡¡£Ó£Î£ÓÇú¾Ð¡¡»°Ã«¹¬´î»á¤â¾Ð¤¤¤³¤é¤¨¤¤ì¤º
¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£´¡¢£Ä£å£Î£Á£³¡Ý£µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢Àè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¤Î¤Ï£Ô£Â£Ó¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÃæ·Ñ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×Æâ¤Ç¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ä³èÌö¤·¤¿Í¸¶¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½ªÎ»¸å¡¢±ÇÁü¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤ë¤È£Ô£Â£Ó¡¦°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢£±ÀïÌÜ¤Ï¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤¬£µÂÐ£³¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¡£ÄËº¨¤Î¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤Ë¤¤¤¿»°Ã«¹¬´î»á¤Ï¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¸å¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤È¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£ÂçÊÑ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï²¿¤È¤«Ê¿ÀÅ¤òÁõ¤¤¡¢¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¡¢ìÝÕþ¤ÎµåÃÄ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢»°Ã«»á¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥»¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤é¡×¤È¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤âÂ¨È¿±þ¡£¡Ö¥Û¥¨¡¼¥ë¥º£÷¡×¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡¢¡Ö°Â½»¥¢¥Ê¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£