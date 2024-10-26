ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ËDAIGO¤â»×¤ï¤º¡ÖMJM¡×¡¡DAI¸ì¤ÇÀä»¿
ÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬25Æü¡¢CMÈ¯É½²ñ¤Ë¿¿Ìð¥ß¥¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡¢DAIGO¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤é¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µá¿Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËCM¤Î°áÁõ¤Ç¤¢¤ë·ÙÈ÷°÷¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Çßß·¤µ¤ó¡£¼«¿È¤Î¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í¾Íµ¤â»ý¤Æ¤º¤Ë¡¢¾Ð´é¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯9·î¤«¤éÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇßß·¤µ¤ó¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ï¡Ê»ä¤¿¤Á¤¬¡Ë¤Ê¤Ë¤ò¤·¤¿¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤·¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤«¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¡ËÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇßß·¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢DAIGO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËMJM¡£¡È¤Þ¤¸¤á¡É¡£¤Þ¤¸¤á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢DAI¸ì¤ÇÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£