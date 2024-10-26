バースデーケーキをモチーフにしたセットでパフォーマンスする木村カエラ

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歌手木村カエラ（40）が26日、東京・日本武道館で、デビュー20周年のメモリアル公演「KAELA presents GO！　GO！　KAELAND 2024　−20years anniversary−」を開催した。武道館でのワンマンライブは12年ぶり4度目。

デビュー20周年の記念曲「Twenty」や、メドレーなど、アンコールを含め21曲をパフォーマンスし、約8000人の観客を魅了した。

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★「KAELA Presents GO！　GO！　KAELAND2024　−20Years anniversary−」セットリスト

＜1＞Level 42

＜2＞喜怒哀楽　plus　愛

＜3＞TODAY IS A NEW DAY

＜4＞チーズ

＜5＞Samantha

＜6＞Sun shower

＜7＞EGG

＜8＞STARs

＜9＞F（U）NTASY

＜10＞SPECIAL MEDLEY

＜11＞Magic Music

＜12＞You

＜13＞Snowdome

＜14＞Butterfly

＜15＞You bet!!

＜16＞TREE CLIMBERS

＜17＞マスタッシュ

＜18＞BEAT

＜19＞Twenty

〈アンコール〉

＜20＞リルラ　リルハ

＜21＞happiness!!!