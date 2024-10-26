デビュー20周年の木村カエラ 12年ぶり４度目の武道館ワンマンライブで21曲／セットリスト
歌手木村カエラ（40）が26日、東京・日本武道館で、デビュー20周年のメモリアル公演「KAELA presents GO！ GO！ KAELAND 2024 −20years anniversary−」を開催した。武道館でのワンマンライブは12年ぶり4度目。
デビュー20周年の記念曲「Twenty」や、メドレーなど、アンコールを含め21曲をパフォーマンスし、約8000人の観客を魅了した。
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★「KAELA Presents GO！ GO！ KAELAND2024 −20Years anniversary−」セットリスト
＜1＞Level 42
＜2＞喜怒哀楽 plus 愛
＜3＞TODAY IS A NEW DAY
＜4＞チーズ
＜5＞Samantha
＜6＞Sun shower
＜7＞EGG
＜8＞STARs
＜9＞F（U）NTASY
＜10＞SPECIAL MEDLEY
＜11＞Magic Music
＜12＞You
＜13＞Snowdome
＜14＞Butterfly
＜15＞You bet!!
＜16＞TREE CLIMBERS
＜17＞マスタッシュ
＜18＞BEAT
＜19＞Twenty
〈アンコール〉
＜20＞リルラ リルハ
＜21＞happiness!!!