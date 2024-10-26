¡Ö1G1A¤ÏËþÂ¡×Âç¾¡¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Ê¤Ç¤·¤³FWÅÄÃæÈþÆî¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÌòÌ³¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤â¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¼è¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎFWÅÄÃæÈþÆî(¥æ¥¿¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥ºFC/¥¢¥á¥ê¥«)¤¬¼«¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
26Æü¡¢MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024¤Ç´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬Âå¹Ô¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢DFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¡¢MFÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡¢ÅÄÃæ¡¢MFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤Î·×4ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
ºÇÁ°Àþ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ£Ìî¤Î2ÅÀÌÜ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤¹¤ë³èÌö¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤½¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÏËþÂ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢(Á°Àþ¤Ç)¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢(À¶²È)µ®»Ò¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ÏÃ¯¤«¤·¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ(¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿)¡£¤¢¤ª¤Ð¤¬µÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï(Ä¹Ã«Àî)Í£¤¬¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¡¢(¼«Ê¬¤Ï)Î¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í£¤Î¤È¤³¤í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°¤ËÆþ¤í¤¦¤È¡£Áê¼ê¤¬(¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤Ç)¤³¤Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î·Á¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö(¥×¥ì¥¹¤Ë)¹Ô¤¯¹â¤µ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢FW¤¬ºÇ½é¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ì¤¿»þ¤ËµÕ¤ÎFW¤È¤«ÃæÈ×¤¬Æ±¥µ¥¤¥É¤Ë°Ï¤¤¹þ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¡×
¡Ö¸å¤í¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¼è¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ú¹ñÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¸«¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂçÎÌÆÀÅÀ¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤Î»ØÆ³¤â³è¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼ç¤ËÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¹¶·â¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎý½¬¤â¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö(»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï)¼ç¤ËÆþ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò½³¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤¢¤È1¸Ä¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃæ¤ÇÃÊº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î°ÌÃÖ¡¢¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î°ÌÃÖ¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÀ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
26Æü¡¢MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024¤Ç´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬Âå¹Ô¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢DFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¡¢MFÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡¢ÅÄÃæ¡¢MFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤Î·×4ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
ºÇÁ°Àþ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ£Ìî¤Î2ÅÀÌÜ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤¹¤ë³èÌö¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤½¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢(Á°Àþ¤Ç)¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢(À¶²È)µ®»Ò¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ÏÃ¯¤«¤·¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ(¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿)¡£¤¢¤ª¤Ð¤¬µÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï(Ä¹Ã«Àî)Í£¤¬¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¡¢(¼«Ê¬¤Ï)Î¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í£¤Î¤È¤³¤í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°¤ËÆþ¤í¤¦¤È¡£Áê¼ê¤¬(¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤Ç)¤³¤Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î·Á¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö(¥×¥ì¥¹¤Ë)¹Ô¤¯¹â¤µ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢FW¤¬ºÇ½é¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ì¤¿»þ¤ËµÕ¤ÎFW¤È¤«ÃæÈ×¤¬Æ±¥µ¥¤¥É¤Ë°Ï¤¤¹þ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¡×
¡Ö¸å¤í¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¼è¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ú¹ñÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¸«¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂçÎÌÆÀÅÀ¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤Î»ØÆ³¤â³è¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼ç¤ËÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¹¶·â¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎý½¬¤â¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö(»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï)¼ç¤ËÆþ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò½³¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤¢¤È1¸Ä¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃæ¤ÇÃÊº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î°ÌÃÖ¡¢¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î°ÌÃÖ¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÀ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×