¡Ú¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¸ø¼°À¸ÊüÁ÷～2024½©¤ÎÂç´¶¼Õº×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡Û
10·î26Æü18»þ～ ÇÛ¿®

¡¡Yostar¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¸ø¼°À¸ÊüÁ÷～2024½©¤ÎÂç´¶¼Õº×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ú±ëßþ½ìÌÀ/RISE FROM EMBER¡Û¡×¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡ËÜÇÛ¿®¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥êー¥º¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¡Ö¥¢ー¥ß¥ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¯»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷»þ´ü¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Ææ¤ÎPV¤â¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥É¥¯¥¿ー¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥â¥Î¥íー¥°¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ú±ëßþ½ìÌÀ/RISE FROM EMBER¡Û¡×

¡Ú¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¸ø¼°À¸ÊüÁ÷～2024½©¤ÎÂç´¶¼Õº×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡Û

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar