ホテル で、23歳の宿泊客が3階の窓から転落し死亡した。男性は ホテル の廊下で見つけた犬を追いかけていたところ、その勢いでまっすぐ進み、開いていた窓に身を投げ出してしまった。 インド のニュースメディア『IndiaToday』などが報じた。 インド 中南部のテランガーナ州ハイデラバード県にある ホテル 「VV Pride Hotel」で現地時間21日午前0時半頃、宿泊客のウダイ・クマールさん(Uday Kumar、23)が3階の窓から転落し、命を落とした。

ウダイさんは家族と旅行でテランガーナ州を訪れ、アショック・ナガーに滞在していたが、友人の誕生日を祝うために家族とは別に「VV Pride Hotel」を予約していた。その日、ウダイさんは ホテル の3階の廊下で犬を見かけ、近寄っていった。ところが、警戒した犬はウダイさんから逃げようとして走り出した。ウダイさんは犬の後を追いかけたが勢いよく走っており、廊下の突き当たりで止まりきれず、そのまま開いていた窓から転落した。その様子は ホテル 内の監視カメラに記録されており、異変に気づいたウダイさんの友人が窓の外を覗き込み、助けを求めようと階下へ急ぐ様子が映っていた。友人らはウダイさんを病院へ搬送したものの、残念ながらその場で死亡が確認された。その後、警察が捜査を開始し、ウダイさんの遺体は検視のためガンジー病院へ運ばれた。今のところ、犬が ホテル の3階にいた理由は不明で、警察は ホテル 周辺の防犯カメラ映像を調査している。なお、ウダイさんと同様の不注意による転落事故は、今月13日にも米ワシントン州で発生していた。アパート5階の部屋でベッドの上を飛び跳ねていた4歳の女児が、体勢を崩して開いた窓から転落し、搬送先の病院で亡くなった。