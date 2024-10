ナインティナインがパーソナリティーを務めるニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜 深1:00)のイベント『ニッポン放送開局70周年記念 ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭』が26日、横浜アリーナで行われた。オープニング後には、DA PUMPが登場。「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」パートでは、岡村隆史が登場し、豪華な“ダンスコラボ”が実現した。

パフォーマンス後のトークでは、岡村が「去年(アキレス腱を)断しましたので、今年は目一杯やらせてもらおうと…」と笑顔。親交の深いDA PUMPとのトークも弾み、岡村がISSAを「邊土名」「平成の火野正平」呼びするなど、リスナーを喜ばせていた。同歌謡祭は、ナインティナインのふたりがそろい立つアリーナイベントとしては今年で通算4回目。今回も、ナインティナインの“ふたり”だからこそ開催できる特別なイベントとして、番組ゆかりの歌とトークを中心に、番組で話題のゲストが多数登場する予定となっている。前回に引き続き、土曜日の開催となり、全国に多くの番組リスナーを抱える同番組だけに、全国津々浦々の番組リスナーが横浜アリーナに集う形となった。ダンスコラボの秘話として、KENZOが「隆史さんはレジェンドですから」と賛辞を送りながらも「ちょっとこだわりがあって。『オレらの時と違うな』って言っていたんですよ」と告白。岡村は、実演を交えながら「オレらの時は、こっちからやってん」と、ダンス界の”レジェンド”として熱弁を振るっていた。ゲストには、鈴木雅之、DA PUMP、ano、久保史緒里(乃木坂46)、秋山竜次(ロバート)、ネクライトーキー、高須克弥、SPゲストとして原口あきまさが登場した。