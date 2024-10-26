¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡SGÂè71²ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û´Ø¹ÀºÈ¡¡àËÜ²È¥À¡¼¥Ó¡¼á¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï27Æü¡¢Âè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡´Ø¹ÀºÈ¡Ê29¡á·²ÇÏ¡Ë¤ÎÀª¤¤¤ÏËÜ²È¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£½àÍ¥¾¡Àï10R¤Ï2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤«¤éÆ»ÃæÀï¤òÀ©¤·¤Æ2Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£ºòÇ¯12·î24Æü¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê½»Ç·¹¾¡Ë°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤ÎSGÍ¥¾¡Àï¿Ê½ÐÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·²ó¤ê²á¤®¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ÐÂ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¶¥¤ê¾¡¤Æ¤¿¡£¥«¥«¥ê¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤Ë²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Àá´ÖÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤Î¶ÍÀ¸¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤ÎV¤ÇÂ´¶È¥¤¥ä¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Â³¤¯10·î¤Î¶ÍÀ¸68¼þÇ¯¤Ç¤âÍ¥½Ð¡Ê6Ãå¡Ë¤È¹¥Ä´¥à¡¼¥É¤Ï·ÑÂ³Ãæ¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥ê¥º¥à¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ1Áö¡¢1Áö¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Í¥½Ð¤Ç¤¤Æ°ìÊâ¶á¤Å¤±¤¿¤«¤Ê¡£¸ÍÅÄ¤Ï¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£SG½éÂ×´§¤ÈÄº¾å·èÀï¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³µ¯¤¹¤ë¡£