鯖を利かせた豚骨魚介スープがうまい！ 有名店出身の店主による期待の新店（東京・志村坂上）

中華そばの店 みのひ(東京・志村坂上)

店舗の外観 出典:亜喜丸さん

2024年9月、志村坂上駅から徒歩2分ほどの場所に、練馬の人気店「濃菜麺 井の庄」出身の店長による香り高いスープが自慢の「中華そばの店 みのひ」がオープンしました。オープンは店名にちなんで9月14日の「巳の日」。ビジネスを新たにスタートするのに良い日と言われています。

スッキリとしたカウンター席 出典:aqua_quartzさん

白を基調とした店内は、明るく清潔感があり、女性一人でも入店しやすい雰囲気。客席はカウンターに9席です。

ラーメン 出典:オビキンさん

メニューは「ラーメン」1,000円で、トッピングに「味付玉子」120円、「ネギ」100円、「メンマ」250円などを用意。味変用に「生ニンニク」20円や「本日の辛味」100円があり、「エビちゃん辛粉」はラーメンと相性が良くおすすめだそうです。

つけめん+味玉 出典:マーコラーメンさん

限定で「つけ麺」1,100円の提供をする日もあるので、気になる方はお店のSNSをチェックしてみてください。今後メニューは増えそうなので、そちらも楽しみですね。

中太ストレート麺 出典:俺ラーさん

野菜を一切使わずに水と豚骨で仕上げた濃厚でありつつスッキリとしたスープに鯖の煮干し、鯖節、香味鯖油で仕上げたスープは、雑味がなく厚みのある味わい。麺は三河屋製麺の中太ストレート麺で、コシがありモチモチとした食感で、スープとよく合います。脂が少なく肉のうまみが強い豚肩ロースのチャーシューも、厚切りなのにやわらかいと好評です。

ビール中瓶(おつまみ付き) 出典:デイルス・マイビスさん

また「ビール中瓶(おつまみ付き)」700円もあり、おつまみは辛味噌がかかったコリコリした歯ごたえの乾燥メンマとチャーシューの切り落としで、ビールがすすむおいしさ。ラーメンの前に一杯やるのもいいですね。

有名店で腕を磨いた店主によるラーメンは既に人気となっていて、材料切れで早めの店じまいになることも。訪問の際はお店のSNSのチェックをおすすめします。

食べログレビュアーのコメント

ラーメン 1000円 味付玉子 120円 出典:亜喜丸さん

『券売機で「ラーメン」と「味付玉子」をポチポチ、

そしてセルフで水を汲んで促された席に着席&食券提出。



なお先客は7名で後客は出ていく分だけ入ってくる、という感じでしたね。

10時台という早い時間帯である事を考えるとかなりの人気っぷり!

出て行く時には満席になってました。



それはさておきラーメンは6分ほどで配膳。ではイタダキマスー!



《スープ》

茶色に濁ったスープは旨味・濃厚濃密!で、ありながらしつこさ重さは全くなし

味わい的には動物系と魚介系のダブルなアレ、オーソドックスなタイプです。

でも古臭さもマンネリ臭も感じさせない美味さアリ!これはイイ



《麺》

ほぼストレートの中太麺です。

見た目通りツルツルっとした口当たりで食感はぷりっぷり

食べてて気持ちいい麺ですね〜食べ応えがあり、濃厚スープとのバランスも言う事ナシです。



《トッピング》

お肉はこれまたオーソドックスな煮豚タイプ。

柔らかくもむっしゃりした食感で旨味もしっかりと、

昔ながらなんだけど今でも十二分に通用するクオリティですね。

味玉は半ゼリー状。

黒々してるけど全くしょっぱくはなく、美味しいタマタマでした。



ごちそうさまでした。

べんてんインスパイアな一杯は見た目だけでなく中身も上々!

これは一時的な人気ではなく継続するでしょうね〜。

再訪時はニンニクも試してみよっと』(亜喜丸さん)

ラーメン+味玉子+ネギ 出典:ishiken0617さん

『店内はカウンターのみですが広く清潔感があります。回転率は高そうだから待ちも気にならないかもしれません。今回は「ラーメン+味玉子+ネギ」をオーダー。スープは濃厚な魚介豚骨スープ。先ず一飲みしましたが・・・美味しい!素材の旨味が抜群でスッキリもした仕上がりです。すぐに完飲が確定な素晴らしいスープ。麺は中太ストレートでもっちりしており、小麦の風味を楽しめながら頂けます。柔らかい肉厚なチャーシュー、シャキシャキした乾燥メンマと食べ応えが良いです。シンプルに美味しいと思えるラーメンでさした。かなり人気が出るお店になると思います』(ishiken0617さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆中華そばの店 みのひ住所 : 東京都板橋区志村2-1-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

