◆EXILE、ツアー開催決定

【モデルプレス=2024/10/26】LDH所属アーティストが集結するイベント『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』(大阪・ヤンマースタジアム長居)の10月26日公演にて、EXILEのライブツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』の開催が発表された。2025年3月29日にサンドーム福井を皮切りに全国4会場を回る本ツアーは、来たるEXILE全員集結の日へ向けて、EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHIの6人が先陣を切る2025 FIRST IMPACTのライブである。

◆「EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”」日程・概要

アンコール前スタジアムに告知映像が流れると、会場からは歓声が上がった。ツアーロゴやチケット先行などの詳細は後日発表。(modelpress編集部)・3月29日(土) 福井:サンドーム福井 開場17:30/開演18:30・4月19日(土) 静岡:エコパアリーナ 開場16:00/開演17:00・4月20日(日) 静岡:エコパアリーナ 開場15:00/開演16:00・5月17日(土) 千葉:幕張メッセ 国際展示場 開場15:30/開演17:00・5月18日(日) 千葉:幕張メッセ 国際展示場 開場14:30/開演16:00・5月30日(金) 兵庫:ワールド記念ホール 開場17:30/開演18:30・5月31日(土) 兵庫:ワールド記念ホール 開場16:00/開演17:00・6月1日(日) 兵庫:ワールド記念ホール 開場15:00/開演16:00【Not Sponsored 記事】