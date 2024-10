26日、明治安田J3リーグ第34節の5試合が各地で開催された。◆岐阜 4-1 今治J2リーグ自動昇格圏の2位・FC今治が、今季最多タイの4失点でFC岐阜に敗戦。0-2となった直後の57分に市原亮太がヘディング弾で1点を返したが、そこからさらに2失点を喫した。首位大宮に目の前でJ3優勝を明け渡した前節に続き、これで2試合未勝利に。J2昇格へ足踏みとなった。一方の岐阜は、前節の岩手戦6発圧勝に続き、2試合連続で大量得点の勝利だ。

◆北九州 1-2 金沢3連敗でJ2昇格プレーオフ圏から転落したギラヴァンツ北九州は、今節もツエーゲン金沢に敗れて4連敗。55分に乾貴哉が先制点も、持ち堪えれずに2失点…逆転負けは2試合連続だ。◆YS横浜 0-2 松本一方、松本山雅FCがY.S.C.C.横浜に勝利し、北九州をかわして7位浮上。7〜14位まで勝ち点「3」差と詰まるなかでの暫定ではあるが、PO圏6位まで勝ち点「1」差としている。菊井悠介が8試合ぶりのゴールから2得点を決めた。敗れた19位・YS横浜は3連敗。日本フットボールリーグ(JFL)の「2位」はJ3ライセンス組となることが濃厚で、YS横浜は、もしこのまま19位なら入替戦へ向かう形となりそうだ。◆奈良 2-2 讃岐18位の奈良クラブも勝てず。奈良はカマタマーレ讃岐と対戦し、1-1から岡田優希のゴールで逆転も、迎えた90+2分、入ったばかりの讃岐FW赤星魁麻に土壇場で同点弾を喰らい、12試合未勝利となった。中田一三監督体制では、8試合で0勝7分け1敗となっている。◆琉球 1-1 八戸FC琉球vsヴァンラーレ八戸は1-1ドロー決着。琉球が12分、低いクロスに上手く合わせた富所悠のジャストミートボレーで先制も、八戸が62分、前澤甲気の鋭い縦パスから一気に中央を崩し、最後は佐々木快が同点弾を流し込んだ。◆第34節10月26日(土)FC岐阜 4-1 FC今治ギラヴァンツ北九州 1-2 ツエーゲン金沢Y.S.C.C.横浜 0-2 松本山雅FC奈良クラブ 2-2 カマタマーレ讃岐FC琉球 1-1 ヴァンラーレ八戸10月27日(日)[13:00]ガイナーレ鳥取 vs カターレ富山いわてグルージャ盛岡 vs 大宮アルディージャ[14:00]テゲバジャーロ宮崎 vs FC大阪福島ユナイテッドFC vs SC相模原アスルクラロ沼津 vs AC長野パルセイロ