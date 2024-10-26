¡ÚÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û¡Ø¥Ý¡¼¥¯¥½¥Æ¡¼¡Ù¤Îºî¤êÊý
¡ú¥Ý¡¼¥¯¥½¥Æ¡¼¡¡ (£´¿ÍÊ¬)
¡ãºàÎÁ¡ä
Exv¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë Å¬ÎÌ
ÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¡ÊÉÙ»Îºù¥Ý¡¼¥¯»ÈÍÑ¡Ë¡¡¥½¥Æ¡¼ÍÑ£´Ëç
±ö Å¬ÎÌ
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼ Å¬ÎÌ
¾®ÇþÊ´¡Ê¶¯ÎÏÊ´ Å¬ÎÌ
¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¥µ¥é¥À £±£°£°g
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È £¶¸Ä
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä
¤·¤á¤¸ £±¥Ñ¥Ã¥¯
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à £±£²¸Ä
¤Ë¤ó¤Ë¤¯ £±ÊÒ
¤·¤ç¤¦¤¬ £±£²£ç
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥«¥Ã¥È £±£¶Î³
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³ ¿Ý £±£°£°£ã£ã
¾ßÌý £²£°£ç
Exv¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë £´£°cc
¿åÍÏ¤¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¡ÊÊÒ·ªÊ´¤Ç¤âOK¡Ë ¾¯ÎÌ
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¡¡¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï£´¤Ä¤ËÀÚ¤ë¡£¤·¤á¤¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤°¤¹¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Ï£´¤Ä¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥í¡¼¥¹Æù¤Î»é¿È¤Î½ê¤Ë·Ú¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢±ö¤È¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÕ¤±¤Æ¡¢¤Ï¤¿¤¯
£¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÆÚÆù¤Î»é¿È¤òÃæ²Ð¤Ç¾Æ¤¡¢º¢¹ç¤¤¤ò¸«¤Æ¤«¤éÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£Î¢ÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Æ¤¯¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÌý¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¡£¡Ê¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁá¤¯²Ð¤¬Æþ¤ê¡¢É½ÌÌ¤â¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¤¢¤¬¤ë¡Ë
¤¡¡£·³äÄø²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿½ê¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¡¢Í¾Ç®¤Ç²Ð¤òÆþ¤ìÃúÅÙÎÉ¤¤¾Æ¤²Ã¸º¤Ë»Å¾å¤²¤ë
¥¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÀö¤ï¤º¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤ò·Ú¤¯¤Õ¤¼è¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥¥Î¥³£²¼ï¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¯±ö¤ò¤Õ¤ë
¦¡¡¥¥Î¥³¤Ë²Ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¾ßÌý¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¾¯¤·¼ÑµÍ¤á¤ë
§¡¡¿åÍÏ¤¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤È¤í¤ß¤ò½Ð¤¹
¨¡¡¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ£±£°ÉÃ¤Û¤É¤Ç²Ð¤ò»ß¤á¤ë
©¡¡¤ª»®¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¥µ¥é¥À¤È¥È¥Þ¥È¤òÀ¹¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆÚÆù¤ò¾è¤»¡¢¤½¤Î¾å¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë
ª¡¡»Å¾å¤²¤Ë¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¤êÍî¤È¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ´°À®