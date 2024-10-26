¡Ö¤¦¤ï¤Þ¤¸¤«¡¢¡¢¡¢¤Ç¤â¡Ä¡×¡ÖÂç»êµÞÏ¢Íí¤ò¡×J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¾ë¸å¼÷¤ÎÂç¤±¤¬¤ËÂ¾¥¯¥é¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥¨¡¼¥ëÂ³¡¹¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É·àÅªÉüµ¢¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ë¥µ¥Ý¤â
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï25Æü¡¢¾ë¸å¼÷¡Ê38¡Ë¤¬±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤È±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤ÇÁ´¼£8¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È12Æü¤ËÉé½ý¡£º£µ¨Ãæ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¾ë¸å¤ÎÉé½ý¤òÅÁ¤¨¤ëSNS¤Ë¤Ï¾ë¸å¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Ê¡²¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉüÉüµ¢¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¾ë¸å¤µ¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÂçÊÑ¤À¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÍèÇ¯J1¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¡¢Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤ÇÇï¼ê¤¹¤ë¤«¤éÀäÂÐÉüµ¢¤·¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼£¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î1Æü¤âÁá¤¤´°¼£¤ÈÉüµ¢¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È±ºÏÂ¡¢FCÅìµþ¡¢Çð¡¢ÅìµþV¡¢À¶¿å¡¢Ä¹ºê¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÊ¡²¬°ì¶Ú20Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¤ÎÉüµ¢¤ò´ê¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
▶¡Úµ§Éüµ¢¡Û¾ë¸å¼÷¤È¤¤¤¦ÃË¡¡£²£°Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤òÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç◀
¡¡¡Ö¤¦¤ï¤Þ¤¸¤«¡¢¡¢¡¢¤Ç¤â39ºÐ¤ÇÁ°½½»ú¤ÈÈ¾·îÈÄ²ø²æ¤·¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¤¤ë¤«¤é¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡×¡Ö39ºÐ¤Ç¤³¤ÎÂç²ø²æ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â·û¹ä¤¬Éâ¤«¤Ö¤ó¤À¤è¤Ê¡¡¤Ä¤Þ¤ê²ÚÎï¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÁ°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡Ì´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¡É¬¤º¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¾ë¸åÁª¼ê¤âÂç¾æÉ×¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¸µµ¤¤ËÉüµ¢¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ì¤ë¤È¤³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È2019Ç¯¤Ë39ºÐ¤Çº¸É¨¤ËÆ±ÍÍ¤Î²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿ÃæÂ¼·û¹ä¤µ¤ó¡Ê20Ç¯¤Ë°úÂà¡Ë¤È¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÎå¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç»êµÞÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ò´«¤á¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¾ë¸å¤ÏÄ¹ºê¡¦¹ñ¸«¹âÂ´¶È¸å¤Î2005Ç¯¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø²ÃÆþ¡£¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÄÌ»»488»î¹ç¡ÊJ1¡¦117»î¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢83ÆÀÅÀ¡ÊJ1¡¦17ÆÀÅÀ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·Ð±ÄÆñ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸Â³´íµ¡¤Ê¤É¤Î»þ¤â¥Á¡¼¥à¤ò»×¤¤¡¢»ÄÎ±¤ò·è°Õ¡£ºòµ¨¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤¿¡£