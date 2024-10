26日、歌手の工藤静香さんが「Shizuka Kudo『明鏡止水〜piece of my heart〜』Concert Tour 2024 in Hong Kong」を開催した際の、ファンとの交流の様子をインスタグラムで披露しました。



工藤さんは「日本から参加してくれたFC cherish のメンバーとのファンミ」と投稿。濃いブラウンのダブルジャケットにスエードのブーツを合わせた秋らしいアウトフィットと合わせ、香港に集結した日本のファンクラブの面々とのグループ写真を投稿。「お顔は全員ぼかしましたが、左のジャケットの裾に抱っこちゃん発見!笑笑」と、思わず身を寄せすぎているファンにも、気さくな言葉を綴っています。







さらに「コンサートが20時から始まるので、コンサートが終わってから、香港の方とグループショットなど色々終え、ファンミーティングに行くのが23時半から」と、ぎゅうぎゅう詰めのスケジュールだったことを明かしつつも、「ダッシュで駆けつけてよかったです。」と、変わらずファン想いの姿勢を見せています。





工藤さんは「海外ツアーならではの、時間が過ごせましたね」と充実感を込めて綴っています。

