SEVENTEEN、番組に出演することなく「音楽中心」で1位獲得！aespa＆ILLITらがカムバック

SEVENTEENが「ショー 音楽中心」で1位を獲得した。韓国で26日に放送されたMBC「音楽中心」では、SEVENTEENの「LOVE, MONEY, FAME」がBLACKPINKのロゼ、aespaを抑えて1位を獲得した。aespaはアップグレードしたパフォーマンスで帰ってきた。タイトル曲「Whiplash」は強烈でスピード感あふれるベースとハウスビートが特徴のダンス曲で、枠にとらわれず、自分だけの基準と物差しでがむしゃらに走っていき、どこに行っても地形を変える堂々としたaespaの魅力を歌詞に盛り込んだ。

約7ヶ月ぶりにカムバックしたILLITは、2ndミニアルバムの収録曲「IYKYK(If You Know You Know)」とタイトル曲「Chrerish(My Love)」のステージを披露。タイトル曲「Cherish(My Love)」は病みつきなフックと耳に残るビートが印象的なダンスポップジャンルで、君の気持ちが気になるが、それより君のことが好きな私の感情がより大切だというメッセージを清らかな歌声で表現した。PURPLE KISSは新曲「ON MY BIKE」でさらにパワーアップした6人の魔女の魅力をアピール。tripleSの新ダンスユニットVisionary Vision(tripleS VV)は「Hit the Floor」で強烈なガールズヒップホップパフォーマンスを披露した。AMPERS&ONEは清々しくスポーティーな魅力が際立つ「He + She = We」のステージを披露し、DXMONもタイトル曲「Zip Zip Zip」で溢れるエネルギーと情熱をアピールした。この日の放送には、ITZY、aespa、ILLIT、JD1(ジョン・ドンウォン)、Billlie、PURPLE KISS、tripleS VV、AMPERS&ONE、DXMON、The Wind、82MAJOR、WHIB、SAY MY NAMEなどが出演した。