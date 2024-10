BIGBANGのG-DRAGON、魅力的なスーツ姿で「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に！放送控えて写真を公開

BIGBANGのG-DRAGONがトークショーでファンに会う。tvNバラエティ番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は本日(26日)、公式SNSに「『ユ・クイズ』は正直、G-DRAGONが視聴者の皆さんに会いに来るということが信じがたかったんだと思う……ユ・クイズとGDの出会い、実在」というコメントと共に写真を掲載した。写真の中のG-DRAGONは、赤いネクタイが印象的なスーツ姿に、自身のブランドを象徴するような花をつけており、目を引いた。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は写真と共に「GDはガンジ(カッコいいという意味)デフォルトクォン・ジヨンの略ですか? ボーン・トゥ・ビー時代のアイコン! GDこそがかっこよさだ! 永遠なものは絶対にある。永遠に完璧なスーパースターGDを見て」とファン心を見せた。続いて「12年ぶりのトークショー出演は我慢できない。GDの盛りだくさんのお話をオープン、惜しまず全部話してくれました。ゴッド・GD、ありがたく感激的な新曲初公開まで!」とコメントした。G-DRAGONが出演する「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は、韓国で30日の午後8時45分に放送される。彼は、下半期のカムバックを予告しており、音楽ファンの期待を高めている。