¤Û¤ó¤³¤ó¡¡¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë·ãÅÜ¡Ö¤³¤ì¥¤¥¹¥é¥à¤Î¹ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤¬£²£¶Æü¡¢¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÖÅÚÍË¤Î¸á¸å¤Ï¡¢¥È¥³¥È¥ó¤Û¤ó¤³¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£³°¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÎàÌÂÏÇ¥À¥ó¥¹Æ°²èá¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Æ£Î£Î¡¡¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤òÎ¹¹ÔÃæ¤È¤ß¤é¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¬ÅÅ¼ÖÆâ¤ä½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡¢ÀõÁð¤ÎÀõÁð»û¤Ê¤É¤Ç¤ï¤¬Êª´é¤Ç¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ìÆ°²è¸«¤¿¤é¤Ò¤É¤¤¤è¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤È¤«¤Ç¤â¡¢Ä»µï¤Ç·ü¿â¤È¤«ÏÓÎ©¤Æ¤È¤«¡¢¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤â¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤óÍÙ¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤òµá¤á¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤ÖÁ³¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ªÁ°¤é¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¶µ°é¼õ¤±¤Æ¤¤È¤ó¤Í¤ó¡£¤¿¤À¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ø¶¦¤Î¾è¤êÊª¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¥ê¥¹¥¯¤È¤Ã¤Æ¾è¤êÊªÂß¤·ÀÚ¤ì¡£¶â¤ò»È¤¨¡×¤ÈÇÛ¿®¼Ô¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬ÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤È¤·¡Ö¤³¤ì¥¤¥¹¥é¥à¤Î¹ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¡©¡¡¤É¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Í¤ó¡£¤½¤ä¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬´°àú¤Ë¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂ¾¤Î½¡¶µ¤ÎÊý¤¬¿À¼ÒÆþ¤Ã¤ÆìÐÁ¬È¢²õ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢Îë¤ò¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¾º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ó¤Î¤è¡£¶µ°é¤È¤·¤Ä¤±¡¢Ãá½ø¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤¨¤é¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£Ó£Î£Ó¤ÇÆ°²èÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤³¤ì¤Ï±¿±Ä¸µ¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤«¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤°£Â£Á£Î¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÏÊì¹ñ¤Ë¼«Ê¬¤Î¶â¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£Á÷´Ô¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤È»×¤¦¡×¤È¸±¤·¤¤´é¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¡£