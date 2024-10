もし海外に移住するなら、韓国がいいかもしれません。なんといっても、移住者による人口がここ30年で40倍にも急増しているのです。

↑外国人住民が急増した韓国(画像はソウル)

海外から移住する人を受け入れている国、また移住した人が住みやすい国、というものがあるでしょう。そんな海外の人の移住しやすさを表したのが、保険関連企業のウィリアム・ラッセルが発表した「外国人の人口が増えた国」ランキングです。その結果で上位の国は以下の通りです。

1位 韓国(+3896.07%) 2位 コロンビア(+1727.24%) 3位 チリ(+1430.23%) 4位 ブルガリア(+757.10%) 5位 スペイン(+732.78%) 6位 セルビア(+729.07%) 7位 マルタ(+661.16%) 8位 アイスランド(+582.64%) 9位 フィンランド(+510.31%) 10位 トルコ(+420.13%)

※( )は、1990年から2020年までの30年間で増えた外国人の人口

ランキングは、各国の外国人居住者の人口を1990年と2020年の30年間で比較。人口が大きく増えた順に並べたものです。

その結果、1位になったのが韓国。1990年に居住していた外国人はわずか4万3247人だったのに、2020年には172万8182人に増加。約39倍もの急上昇です。韓国がもともと移民が多い国だったわけではありませんが、居住する外国人の増大の割合がとても大きいため、ランキングの1位になったのです。

その他に外国人の人口が急上昇したのは、コロンビアとチリ。コロンビアは住宅費が手ごろで、わずか5年で市民権を取得できるため移民に人気が高いそう。チリは生活費が安いのに生活の質は高く、リタイア後に移住する人が多いそうです。

海外への移住を考えているなら、こんなランキングを参考にしても面白いかもしれません。

