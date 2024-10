TOMORROW X TOGETHER、7thミニアルバムのトラックリストを公開…タイトル曲は「Over The Moon」

TOMORROW X TOGETHERのニューミニアルバムのタイトル曲は「Over The Moon」だ。リスナーたちにときめきを届ける彼らのラブソングに期待が高まる。TOMORROW X TOGETHERは本日(26日)0時、公式SNSを通じて7thミニアルバム「The Star Chapter: SANCTUARY」のトラックリストを公開した。これによると、アルバムにはタイトル曲「Over The Moon」を含め「Heaven」「Danger」「Resist(Not Gonna Run Away)」「Forty One Winks」「Higher Than Heaven」など、6曲が収録される。

タイトル曲「Over The Moon」は、愛の色で染まった世界がくれる幸せを、TOMORROW X TOGETHERだけの方式で描いた曲だ。「0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. Seori」と「LO=LO♡ER」の後を継ぐもう一つのラブソングだと所属事務所のBIGHIT MUSICは説明した。以前の曲が、混乱する世界の中で出会った君に対する確信と、世の中の視線では“負け組”のように見えても、君だけには“ラバー(Lover)”でありたい気持ちを盛り込んだとしたら、TOMORROW X TOGETHERは今回の新曲で、君と共に過ごす未来に対する期待を伝える予定だ。メンバー全員がアルバムの収録曲作業に積極的に参加し、音楽的力量を発揮し、真正性を込めた。「Heaven」の作詞にヨンジュン、テヒョン、スビンが力を加えた。「Danger」の歌詞はヨンジュン、テヒョン、ボムギュが、「Resist(Not Gonna Run Away)」はボムギュ、スビン、テヒョン、ヒュニンカイが格別な愛情を注いだ。「Higher Than Heaven」はテヒョンがエネルギーを注いだ。7thミニアルバム「The Star Chapter: SANCTUARY」は、再び出会った君を通じて経験した魔法のような瞬間と、それによって変わった世界を描く。TOMORROW X TOGETHERはこれを“愛”で表現する。誰もが共感できる普遍的な感情に、TOMORROW X TOGETHER特有のトレンディな音楽と変わった表現法を合わせ、唯一無二のラブストーリーが完成した。TOMORROW X TOGETHERはカムバックに先立って11月1日〜3日、ソウルオリンピック公園KSPO DOMEで3度目のワールドツアーのアンコールコンサート「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT:PROMISE' ENCORE IN SEOUL」を開催する。