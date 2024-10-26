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LUNCH 11:00-16:00(L.O 15:30)
DINNER 17:00-23:00(L.0 Food 22:15,Drink 22:30)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6665-9801
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.opefac.com/
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