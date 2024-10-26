東京駅開業110周年記念デザインの『東京ばな奈』オリジナルステッカー付きで11/1発売
2024年12月20日に開業110周年を迎える東京駅……その長い歴史に東京みやげの大定番が花を添えてくれるようです。
グレープストーンは11月1日(金)から、『東京ばな奈「東京駅110周年で見ぃつけたっ」8個入』を販売します。
カラフルなパッケージに新幹線の車両も描き、東京駅110周年の文字は赤レンガ駅舎をイメージ。パーティームードにあふれる、愉快でハッピーな限定デザインとなりました。東京ばな奈のパッケージをモチーフにしたオリジナルステッカーも付いてきます。
価格は1,296円（税込）。なくなり次第販売終了となります。
◆販売場所
・HANAGATAYAグランスタ東京中央通路
・HANAGATAYAグランスタ東京北通路
・HANAGATAYAグランスタ東京京葉ストリート
・HANAGATAYA東京中央
・HANAGATAYA東京南
・HANAGATAYA東京丸の内南
・HANAGATAYA東京八重洲南口
・NewDaysグランスタ東京京葉ストリート
・NewDaysグランスタ東京北通路
・NewDaysグランスタ東京中央通路
・NewDays東京幹線ホ5A
・NewDaysミニ東ホ5C
・NewDays東ホ6A
・NewDays KIOSKグランスタ丸の内中央口
・NewDays KIOSK東京駅新幹線ホーム5B
・NewDays KIOSK東京駅新幹線ホーム6C
・NewDays KIOSK東京駅新幹線ホーム6D
東京の旅の思い出や出張のお土産に、新幹線の待ち時間などに立ち寄ってみてはいかがでしょう？