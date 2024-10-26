¤Î¤ó¡¢¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡È¹õÈ±¡õ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡É¤ËÈ¿¶Á
½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬10·î25Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬´Æ½¤¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¹õÈ±¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¹õÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿¤è ¤½¤·¤Æ ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥«¥Ã¥È¡×¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Î¤ó´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡¢¿§¤Î¼Á´¶¡¢É÷¹ç¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¡Ö¤³¤±¤·T¥·¥ã¥Ä¡×¤òÃå¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¤ó¤µ¤Þ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¤È¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤À¤±¡×¡Ö¹õÈ±¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥«¥Ã¥È¤¬¤³¤±¤·T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤¹¤´¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¥¦¥ì¥·¥¤¡ª¤¤¤Ä¤â¤Î¡¢¤Î¤ó¤À¤¡¡Ä¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¯²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¹õÈ±¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¹õÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿¤è ¤½¤·¤Æ ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥«¥Ã¥È¡×¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Î¤ó´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡¢¿§¤Î¼Á´¶¡¢É÷¹ç¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¡Ö¤³¤±¤·T¥·¥ã¥Ä¡×¤òÃå¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£