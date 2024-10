【JFL第26節】首位栃木シティvs門番Honda FCはドロー決着　栃木Cの連勝ストップ、Hondaは連覇潰える

26日、日本フットボールリーグ(JFL)第26節の2試合が行われた。◆鈴鹿 0-0 ソニー今季限りで活動を終える“門番”の一角、ソニー仙台FCと、57歳三浦知良が2度目の加入から初となる先発出場を果たしたアトレチコ鈴鹿。鈴鹿ホームの一戦はゴールレス決着となった。鈴鹿が「鈴鹿アンリミテッドFC」時代の2019年にJFL初参入を果たして以降、ソニーと鈴鹿の通算対戦戦績は、ソニーの6勝2分け3敗で幕を閉じることに。

ソニーは残り4試合で、クリアソン新宿、高知ユナイテッドSC、横河武蔵野FC、栃木シティと対戦。うちホームゲームは次節の新宿戦、最終節の栃木C戦となっている。◆栃木C 1-1 Honda“門番”ソニーがクラブ最終戦(最終節)で戦うは、現在首位の栃木シティ。栃木Cは今節、“最強門番”Honda FCとホームで対戦。0-0で迎えた69分、MF宇都木峻がポストプレーを受け、ボックス手前から技アリ左足ミドルを突き刺して先制に成功する。ところが74分、Hondaの右CKをGK相澤ピーターコアミがボックス外へ掻き出したところまでは良かったが、HondaのDF知花康士朗にダイレクトで蹴り返され、これが同点被弾に。1-1のドロー決着で14試合無敗とした一方、連勝は「3」でストップすることとなった。栃木Cは次節、ホームで沖縄SVと対戦する。一方、Hondaは残り4試合で首位栃木Cとの勝ち点差が「13」となり、連覇の可能性が潰えることとなった。◆第26節10月26日(土)アトレチコ鈴鹿 0-0 ソニー仙台FC栃木シティ 1-1 Honda FC10月27日(日)[13:00]ブリオベッカ浦安 vs 高知ユナイテッドSCラインメール青森 vs レイラック滋賀FCマルヤス岡崎 vs クリアソン新宿ヴィアティン三重 vs FCティアモ枚方横河武蔵野FC vs ヴェルスパ大分沖縄SV vs ミネベアミツミFC◆暫定順位表1位 栃木シティ | 勝ち点54 | +212位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点48 | +133位 レイラック滋賀 | 勝ち点41 | +194位 Honda FC | 勝ち点41 | +95位 ヴィアティン三重 | 勝ち点39 | +36位 FCティアモ枚方 | 勝ち点38 | ±07位 沖縄SV | 勝ち点37 | +78位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点37 | -19位 ラインメール青森 | 勝ち点35 | +610位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点34 | +211位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点33 | +112位 ソニー仙台FC | 勝ち点30 | -513位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点26 | -814位 横河武蔵野FC | 勝ち点22 | -2215位 クリアソン新宿 | 勝ち点19 | -2316位 ミネベアミツミFC | 勝ち点17 | -22