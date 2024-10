Travis Japan

Travis Japanが、12月4日にリリース2ndアルバム「VIIsual」(ビジュアル)の初回T盤、初回J盤の特典ディスクの詳細と通常盤ボーナストラックを発表した。

【動画】10月28日21時から配信されるTravis Japan【2nd Anniversary YouTube LIVE】

10月21日アルバムからの選考配信としてリリースした「Crazy Crazy」のミュージックビデオが話題のTravis Japan。

形態は、初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態で、初回T盤、初回J盤、FC限定盤には特典DISCが付随。FC限定盤の特典DISCはCDと映像ディスクがあり、CDには宮近海斗・七五三掛龍也・松倉海斗のユニット曲「Trick! Trick!」、中村海人・松田元太のユニット曲「Warm it Up」、そして川島如恵留と吉澤閑也のユニット曲「Lonely Stars」と、昨年のアルバムとは違うユニットを組み収録。

さらに映像ディスクには、今年配信リリースした2曲のミュージックビデオと、アルバムに収録される新曲2曲のミュージックビデオとBehind the scenes、ユニット曲のレコーディング風景、メンバーとのおうちデートを疑似体験できる映像などを収録。

初回T盤の特典DISCは、映像ディスクとなっており、今年配信リリースした2曲のミュージックビデオとBehind the scenes、アルバムに収録される新曲2曲のミュージックビデオとBehind the scenes、ジャケット写真やアートワーク撮影時のBehind the scenes、好評なTravis Japan‘s Houseで繰り広げられる 「VIIsual選手権」などのバラエティコンテンツを収録。

初回J盤の特典ディスクはCDとなっており、メジャーデビュー前のジュニア時代の楽曲を9曲収録。通常盤には、ボーナストラックとして、「T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-」とアルバムからの新曲2曲のリミックスを収録。

Travis Japanは、10月28日21時より、デビュー2周年を記念したYouTube生配信を行う。