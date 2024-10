26日、明治安田J2リーグ第36節の2試合が行われた。◆藤枝 2-3 千葉小森飛絢の覚醒とともに状態が上がり、J1昇格プレーオフ(PO)圏内の4位につけたジェフユナイテッド千葉。今節はアウェイで藤枝MYFCと対戦し、25分で2点のビハインドを背負う。それでも昨季藤枝で背番号「10」を背負った横山暁之が41分、起死回生の左足弾。65分には横山のロングスルーパスに抜け出した田中和樹が裏抜けし、エース小森の同点弾が生まれる。

そして78分、田中のクロスを信じてファーで走った椿直起。目の前でワンバウンドした難しいボールを左足ワンタッチで流し込み、とうとう千葉が逆転に成功した。これが“勢い”か。千葉が2点ビハインドから3発で藤枝撃破&5連勝。また一歩、PO進出に近づいた。藤枝としては、横山擁する千葉に大逆転を喰らった90分間が、今季のホーム最終戦ということになった。◆いわき 1-2 水戸PO進出の可能性を僅かに残す8位・いわきFCは、ホームで水戸ホーリーホックと対戦。一縷の望みをかけて望むも、開幕節で0-1と敗れた水戸に対して50分、先制点を奪われる。いわきは75分、エース谷村海那がエースらしい豪快なヘディング弾を叩き込んで同点に。ところが直後の79分、水戸の中島大嘉に豪快な左足シュートを叩き込まれて再びビハインドに。結局、1-2で敗れたいわきはPO進出が完全消滅。勝ち点3を積み上げた水戸のほうは、J2リーグ残留が確定した。◆第36節10月26日(土)藤枝MYFC 2-3 ジェフユナイテッド千葉いわきFC 1-2 水戸ホーリーホック10月27日(日)[13:00]V・ファーレン長崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC[14:00]横浜FC vs ファジアーノ岡山ザスパ群馬 vs 徳島ヴォルティスモンテディオ山形 vs ロアッソ熊本ブラウブリッツ秋田 vs 大分トリニータ栃木SC vs 清水エスパルスレノファ山口FC vs ヴァンフォーレ甲府[16:00]愛媛FC vs ベガルタ仙台