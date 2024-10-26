¡Ú°úÂà¤â³Ð¸ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Û¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¤ÇGP¥·¥ê¡¼¥º½éÀ©ÇÆ¡¡Èõ¸ý¿·ÍÕ¤ò´°Á´Éü³è¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ö¿·ÀïÎ¬¡×¤ÎÃæ¿È
¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢10·î18Æü³«Ëë¤ÎÂè£±Àï¡¦¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¡Ç26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¡£Ìó£±Ç¯£³¥õ·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÂçÉñÂæ½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢Ç®¤¤É¹¾å¤ÎÀï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¢¤Ç¡Ç23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê22¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê32¡ËÁÈ¤¬£±Ç¯£·¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ëÃË»Ò¤Ç¤Ï19ºÐ¤Î»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬£³°Ì¤Ëµ±¤¡¢É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢23ºÐ¤ÎÈõ¸ý¿·ÍÕ¡Ê¤ï¤«¤Ð¡¦¥Î¥¨¥Ó¥¢¡Ë¤À¡£¡Ç16Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éGP¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤«¤é£¹Ç¯ÌÜ¡¢¼Â¤Ë14ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡Ç22Ç¯¤ÎËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤ò¹Í¤¨¤ÆµÙÍÜ¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×¤Î¸«»ö¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«º£Æü¡¢º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Îý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤´Ë«Èþ¤«¤Ê¡×
¤È»î¹ç¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Îà¿·ÍÕ¥¹¥Þ¥¤¥ëá¤¬¶äÈ×¤Ë±Ç¤¨¤¿¡£
SF±Ç²è¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó¡¡º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò»È¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤òÌµÆñ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£²°Ì¤Î¥¤¥¶¥Ü¡¼¡¦¥ì¥Ó¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È2.31ÅÀº¹¤Î£´°Ì¤ÇÎ×¤ó¤À¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡ÖI¡Çm so happy. So surprised¡Ê¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×
É½¾´¼°¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡¢Èõ¸ý¤Ï±Ñ¸ì¤Ç´î¤Ó¤ò¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢½éÍ¥¾¡¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤â¥Õ¥ê¡¼¤âºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ³ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³ê¤ê¤¤ë¤È¤¤¤¦Îý½¬¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤º°ì¤Ä¡£¤¢¤È¤Ï±¿¤¬70¡ó¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¡×¤òÂÎ¸½
¥Õ¥ê¡¼½øÈ×¡¢Ï¢Â³£³²óÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥Ä-¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï£³²óÅ¾-£²²óÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ðÁÃÅÀ¤¬1.1ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë±éµ»¸åÈ¾¤Ë£³Ï¢Â³¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ÇÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤ÆÃ±È¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬¡ÖÁ´Á³´°àú¤Ê±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤«¤é¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬¡Ö70¡ó¤Î±¿¡×¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤À¡£
½ªÈ×¤Î£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¢£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤ÈÁêÃÌ¤·¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¹ß¤ê¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃ±È¯¤òÁªÂò¡£²ÚÎï¤Ë·è¤á¡¢½ÐÍè±É¤¨¤Ç²ÃÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
£¶·îËö¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿À®²Ì¤«¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÁ´¤ÆºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë£´¤ò³ÍÆÀ¡£É½¸½ÌÌ¤Ç¤âÌ¾¿¶ÉÕ»Õ¥·¥§¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ØNature Boy¡Ù¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÇÆÈÁÏÀ¤Î¹â¤¤¥³¥ì¥ª¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¡¢ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÍ¯¤«¤»¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¸«¤»¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¾å°Ì¤Î£³¿Í¤¬ÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢Èõ¸ý¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬²ñ¾ìÎ¢¤Ç¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ª¤ò¤Ä¤Í¤Ã¤Æ¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ù¥¿¤Ê¤·¤°¤µ¤â°¦¤é¤·¤¯¡¢£²°Ì¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿GP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÁ´Á³´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¡ÊÊÌ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Î¡Ëà¤ª¤³¤Ü¤ìá¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢·¯¤¬Âå¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·ë²Ì¤ÇÊ¹¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÚÌÀÆü¤ÏÎý½¬Íè¤Þ¤¹¤«¡©¡ÛGP¥·¥ê¡¼¥º½éÍ¥¾¡¡¦Èõ¸ý¿·ÍÕ¤òÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤«¤éµß¤Ã¤¿¡Ö²¸»Õ¡×¤ÎÂ¸ºß¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Èõ¸ý¤¬½é¤È¤Ê¤ëGP¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Î¢¤ÇÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö²¸¿Í¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ÁÌîÂçÃÎ