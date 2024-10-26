¡Ú¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¸3ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¡¡9²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬·É±ó¤Î¶þ¿«
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß-3¥ä¥ó¥¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹Àï¤ÇËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤ÓÇÔÀï¡£¼çË¤¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£
º£µ¨158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.322¡¢58ËÜÎÝÂÇ¡¢144ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¡¦ÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤Ëµ±¤¯°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¹¶·â¿Ø¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ï1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢4µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤é¤º¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè2ÂÇÀÊ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¡¼¥Ö¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¡¢2µå¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ê¤ë¤È1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿5µåÌÜ¤ÎÄã¤á¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò¶õ¿¶¤ÇºÆ¤Ó»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3ÂÇÀÊ¤Ï6²ó¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬ºÇ¸å¤Ï151¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç3ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¥¸¥¢¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥óÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È7²ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢4ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï8²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È9²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é1ÈÖ¤Î¥°¥ì¥¤¥Ð¡¼¡¦¥È¡¼¥ì¥¹Áª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï2ÈÖ¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥ÈÁª¼ê¤ò·É±ó¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤È¤Î¾¡Éé¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£1ÎÝ2ÎÝ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò2µå¸«Æ¨¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È5µåÌÜ¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËµÍ¤Þ¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï10²óÉ½¤Î¹¶·â¤Ç1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¤¬¤½¤ÎÎ¢¡¢2ÎÝ3ÎÝ¤È¤µ¤ì¤³¤ÎÆü1ÂÇÅÀ¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤òÊâ¤«¤»2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤È¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï½éÀï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£