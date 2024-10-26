10月26日、京都競馬場で行われた11R・スワンステークス（G2・3歳上オープン・芝1400m）は、松山弘平騎乗の5番人気、ダノンマッキンリー（牡3・栗東・藤原英昭）が勝利した。クビ差の2着に6番人気のオフトレイル（牡3・栗東・吉村圭司）、3着に13番人気のトゥラヴェスーラ（牡9・栗東・高橋康之）が入った。勝ちタイムは1:20.5（良）。

1番人気で西村淳也騎乗、クランフォード（牝3・栗東・杉山晴紀）は13着、2番人気で鮫島克駿騎乗、スズハローム（牡4・栗東・牧田和弥）は15着敗退。

【ファルコンS】ダノンマッキンリーが重賞初制覇…ソンシは3着

重賞2勝目

松山弘平騎乗の5番人気、ダノンマッキンリーが豪快な差し切りを決めた。直線では大外から勢いよく伸びて一気に先団を飲み込んだ。測ったような鮮やかな差し切りV。ファルコンステークス以来の重賞2勝目を掴んだ。

ダノンマッキンリー 9戦4勝

（牡3・栗東・藤原英昭）

父：モーリス

母：ホームカミングクイーン

母父：Holy Roman Emperor

馬主：ダノックス

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ダノンマッキンリー 松山弘平

2着 オフトレイル 武豊

3着 トゥラヴェスーラ 藤岡佑介

4着 ノーブルロジャー 田口貫太

5着 シングザットソング 斎藤新

6着 ウインカーネリアン 三浦皇成

7着 マテンロウオリオン 横山典弘

8着 セルバーグ 今村聖奈

9着 ダノンスコーピオン A.シュタルケ

10着 アグリ C.デムーロ

11着 バースクライ 岩田望来

12着 ピンハイ 高倉稜

13着 クランフォード 西村淳也

14着 キングエルメス 北村友一

15着 スズハローム 鮫島克駿

16着 サーマルウインド 団野大成

17着 ジョウショーホープ 幸英明