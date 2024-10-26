¡Úµð¿Í¡Û£²£±Ç¯¥É¥é£²º¸ÏÓ¤Î»³ÅÄÎ¶À»¤¬¼«Í³·ÀÌó¡¡°éÀ®·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÊý¿Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢»³ÅÄÎ¶À»Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢¾¾°æñ¥Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢µÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢ÃæÅÄÊâÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤¬°éÀ®·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿»³ÅÄ¤À¤¬ÆþÃÄÄ¾¸å¤«¤é¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìº£µ¨¤â°ì·³ÅÐÈÄ¥¼¥í¡£¾¾°æ¤Ïº£µ¨°ì·³¤Ç£²ÅÐÈÄ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï°éÀ®£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£²Ç¯£´·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ìÆ±Ç¯£±£¶»î¹ç¡¢Íâ£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£µ£°ÅÐÈÄ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à£´¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£´£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤â¡¢º£µ¨¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ°éÀ®¤ÎÇë¸¶Å¯Êá¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¡¡