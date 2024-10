ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年10月25日より順次投入される、「MARVEL & you マスコットVol.2」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL & you マスコットVol.2」

投入時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約7×6×10cm

種類:全4種(ヴェノム、ライオット、スクリーム、トキシン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「MARVEL」コミックスで人気のキャラクターたちが、セガオリジナルデザイン“& you(アンドユー)”のマスコットとして登場!

2024年10月からの第2弾として「ヴェノム」のほか「ライオット」「スクリーム」「トキシン」のシンビオートたちがラインナップされます。

ヴェノム

2024年11月1日より全国公開される映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』でも話題の「ヴェノム」

真っ黒な体に長い舌を出した姿が印象的な、迫力あるマスコットです!

ライオット

コミックスだけでなく、映画『ヴェノム』にもヴィランとして登場していた「ライオット」

片手が武器の形をしているかっこいい姿が“& you”デザインのマスコットとして展開されます。

スクリーム

長い髪の毛が特徴的な、女性に寄生するシンビオート「スクリーム」

ブラックを基調にしたマスクにイエローのボディが映える「MARVEL」グッズです。

トキシン

レッド×ブルーの体をもつシンビオート「トキシン」

大きな口でにっこり笑う姿が“& you”ならではのタッチで再現されています。

寄生した宿主によってヒーローにもヴィランにもなるシンビオートたちの、個性豊かなマスコット!

セガプライズ「MARVEL & you マスコットVol.2」は、全国のゲームセンターなどに2024年10月25日より順次投入予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手足が自由に動かせるヴェノムなどシンビオートたち4種!セガプライズ「MARVEL & you マスコットVol.2」 appeared first on Dtimes.