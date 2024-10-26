¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ï´°àú¡£²¿£±¤ÄÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£²£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì£Í£Ô£Ç¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£²£·ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔµ¡»ùÆ¸¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þÁ±¤µ¤ì¡¢»Ùµë¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é½½Ê¬¤½¤³¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ù±ç¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±¤Ä¤À¤±ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¼¤ÒÎ©¸õÊä¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Ï¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤ÎÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å»á¤«¤é¡ÖÂÀÂ¢¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é£²´üÌÜ¤ò¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¡£ËÍ¼«¿È¤Ï²¿¤ÎÉÔËþ¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾å¤¤¤¤¹ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÀ§Èó¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ï´°àú¡£²¿£±¤ÄÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£