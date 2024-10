ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクター柄がポップでかわいい、ディズニーデザイン「卓上USB加湿器」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「卓上USB加湿器」

© Disney / Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,690円(税込)

サイズ:約5.4×5.4×15.2(高さ)cm

製品重量:約130g

ボトル容量:約150ml

噴霧量:最大約30ml(1時間あたり)

主材:ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコーン

超音波式

機能:連続噴射、間隔噴射、LEDランプ(7色グラデーション)

噴霧時間:【連続噴霧時】約3時間(自動停止)、【間隔噴霧時】約5時間(自動停止)

水溶性アロマオイル、アロマウォーター対応

定格消費電力:2.5W

USBコード(USB-A/MicroUSB-B)

有効コード長さ約1m

付属品:フィルターケース1本(バネ入り)、フィルターリフィル1本、替用リフィル2本、USBケーブル1本

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミニボトルみたいなコンパクト加湿器。

スタイリッシュなので、デスクなどで場所を取らずに使うことができます!

また付属のUSBケーブルを繋ぐだけで使えて、簡単ボタン操作で3時間連続か5時間間隔の2つのモードで加湿が選べます。

加湿しながら7色の光りを放つことも◎

水溶性アロマオイル、アロマウォーター対応なので好きな香りを楽しむこともできます。

デザインは「くまのプーさん」と『トイ・ストーリー』の2種類がラインナップ。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインの加湿器。

黄色×オレンジ色の「くまのプーさん」らしいカラーリングがとってもおしゃれ☆

ぐるっと一面には、お花畑で楽しそうにはしゃいでいる「くまのプーさん」や「クリストファー・ロビン」、「ピグレット」や「ラビット」などの仲間たちの姿が。

シルエットからでも楽しそうな様子が伝わってきます!

トイ・ストーリー

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの加湿器。

劇中でもお馴染みの雲柄の背景に、おもちゃで遊んでいる「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちの姿がシルエットで描かれています!

シルエットは黒で表現されているのもポイント◎

賑やかなアートがファン心をくすぐります。

<セット内容>

フィルターケース1本(バネ入り)、フィルターリフィル1本、替用リフィル2本、USBケーブル1本

替えフィルターは2本付いています。

アロマウォーター対応なので、リラックスしたいときにもうれしい!

キャラクター柄がポップでかわいい、ディズニーデザイン「卓上USB加湿器」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

