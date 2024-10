¡Ö°­Ëâ¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç¤ÏºÛÈ½´±¡×½Ð±é¤Î¥­¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹µ¤¨¿´¶­ÌÀ¤«¤¹

俳優のキム・ジェヨンが11月1日(金)、Zepp HANEDAにて「2024 キム・ジェヨン ファンミーティング in 東京 ーFalling for Jaeyeongー」を開催する。今回、イベントを控えて今の心境を明かした。キム・ジェヨン:ハン・ダオンはノ・ボング強力班の警部です。幼い頃に殺人犯Jによって家族を失い、Jを捕まえるという信念を持って刑事になった人物です。僕とハン・ダオンの共通点は、情が深く、目標を立てたら必ずやり遂げようとする情熱(笑)! だと思います。

キム・ジェヨン:シネさんは学ぶべき点が多く、頼りになる俳優です! 現場でもとてもエネルギッシュで、演技もとても上手な俳優です。ダオンとビンナのケミ(相手との相性)がよく現れていた部分は、個人的には3話と4話でダオンがビンナを追跡するシーンや、後半でお互いを犠牲にしようとする部分でケミがよく出ていたと思います。キム・ジェヨン:犯罪者を目には目を、歯には歯をのように裁く爽快感があるので、多くの方に好かれているのだと思います。また、エピソードの中で喜怒哀楽を表現するシーンが視聴者の共感を呼んだのではないかと思います。なので「悪魔なカノジョは裁判官」が大きな人気を得ているのだと感謝しています。残りの話もぜひ楽しみにしてください!キム・ジェヨン:歌を準備しています! 久しぶりの日本ファンミーティングなので、ファンの皆さんとどんなことをすれば良いか、ワクワクしながら一生懸命考えています。キム・ジェヨン:ファンミーティングでファンの皆さんに会えることだけでもとても幸せで感動的だと思います。もちろん、日本の食べ物も楽しみです!キム・ジェヨン:本当に久しぶりの日本でのファンミーティングですが、とてもワクワクして緊張もしています! 楽しくて幸せな思い出がたくさん残るような出会いにしたいです。私を応援してくださり、愛してくださっていることにいつも感謝していますし、ファンミーティングで皆さんと楽しい思い出が作れるようにたくさん努力しますので、その日まで皆さん、健康で幸せにお過ごしください!

■公演情報

「2024 キム・ジェヨン ファンミーティング in 東京 ーFalling for Jaeyeongー」

公演日:2024年11月1日(金)

<1部>開場 13:15 / 開演 14:00

<2部>開場 17:45 / 開演 18:30



会場:Zepp HANEDA



<チケット代>

・VIP特典付き指定席 \18,800(税込)

<特典>

・一般指定席 \11,800(税込)



<共通>

※ドリンク代別途 500円

※4歳以上有料、3歳以下入場不可



主催:RISE Communication

協力:MANAGEMENT S / WONDER