関西女子硬式野球連盟などは２６日、関西・ラッキーリーグと関東・ヴィーナスリーグの選抜チームと大学選抜チームによる「関東／関西／大学 オールスターゲームズ イン東近江」を１１月９、１０日に滋賀県東近江市で行うと発表した。

２０２０年に和歌山で始まり、毎年東西で交互開催し今回で５回目、東軍が２勝１敗１分けと勝ち越している（通算成績は両軍とも６勝６敗２分）。今回は大学選抜チームも参加し、三つどもえで総当たりする。監督は西軍が中村茜（東近江バイオレッツ）、東軍が日本代表監督も務める中島梨紗（ＺＥＮＫＯ）、大学選抜は福井工大の新井純子監督が務める。

女子野球界の１年を締めくくる祭典。３チーム計６０人のメンバーには、夏にカナダで行われた女子Ｗ杯で７連覇を果たした日本代表メンバーが１２人入った。また、すでに今季限りでの引退を表明している三浦伊織、森若菜（ともに阪神タイガースＷｏｍｅｎ）、泉由希菜（淡路ＢＲＡＶＥＯＣＥＡＮＳ）らも出場する。

◆試合日程（東近江市ひばり公園湖東スタジアム、入場無料）

▽１１月９日

関西選抜・全日本大学選抜（１１時）

関西選抜・関東選抜（１３時半）

▽同１０日

全日本大学選抜・関東選抜（９時半）

関西選抜・関東選抜（１１時半）

◆西軍（ラッキーリーグ選抜）

▽監督

中村茜（東近江バイオレッツ）

▽コーチ

池山あゆ美（阪神タイガースＷｏｍｅｎ）、田中朋子（淡路ＢＲＡＶＥＯＣＥＡＮＳ）

▽投手（７人）

加川春奈（淡路ＢＲＡＶＥＯＣＥＡＮＳ）、内田陽菜（大体大）、植村美奈子、森若菜（阪神タイガースＷｏｍｅｎ）、大浦光莉（兵庫ブルーサンダース）、富田彩加、坂本紗桜（桃山学院教育大）

▽捕手（３人）

泉由希奈（淡路ＢＲＡＶＥＯＣＥＡＮＳ）、安藤蓮姫（阪神タイガースＷｏｍｅｎ）、木瀬悠里（東近江バイオレッツ）

▽内野手（６人）

星川あかり（淡路ＢＲＡＶＥＯＣＥＡＮＳ）、正代絢子、前田葵（阪神タイガースＷｏｍｅｎ）、西森心南（桃山学院教育大）、黒川莉沙、黒田陽菜（東近江バイオレッツ）

▽外野手（４人）

三浦伊織（阪神タイガースＷｏｍｅｎ）、小塩かこ、松永菜々夏（大体大）、石川笑麗奈（桃山学院教育大）

◆東軍（ヴィーナスリーグ選抜）

▽監督

中島梨紗（ＺＥＮＫＯ）

▽コーチ

篠原慎平（ゴールドジム）、加藤萌音（西武ライオンズレディース）

▽投手（６人）

里綾実、磯崎由加里（西武ライオンズレディース）、清水美佑、小野寺佳奈（巨人）、竹村理、小松圭保（エイジェック）

▽捕手（２人）

英菜々子（西武ライオンズレディース）、生井美桜（エイジェック）

▽内野手（７人）

川中もも（西武ライオンズレディース）、東ここあ、長田朱也香（巨人）、阿部希（エイジェック）、杉崎遥香（ハナマウイ）、井福舞（ＺＥＮＫＯ）、蛭田菜月（アサヒトラスト）

▽外野手（５人）

清水優花、村田凪佐（西武ライオンズレディース）、田中美羽（巨人）、内永芽依（ＺＥＮＫＯ）、足立凜（アサヒトラスト）

◆全日本大学選抜

▽監督

新井純子（福井工大）

▽コーチ

堀江大典（秀明大）、柳理菜（日大）、阿南浩司（札幌国際大）、横井光治（大体大）

▽投手（７人）

土屋愉菜、三浦里莉（環太平洋大）、久保夏葵、篠原花奈（平成国際大）、柏崎咲和（大体大）、石原咲羽（秀明大）、吉沢さくら（尚美学園大）

▽捕手（３人）

反頭瑚桜（至学館大）、山本一花（大体大）、附田紗良（平成国際大）

▽内野手（５人）

岡本朔来（環太平洋大）、中阪麻優花（日大）、畑中ゆりあ、木村睦実（大体大）、斉藤栞（札幌国際大）

▽外野手（５人）

白石美優（大体大）、才川珠貴（環太平洋大）、花本穂乃佳（日大）、金田涼々（平成国際大）、漢人茉彩（福井工大）