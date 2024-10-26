「さすがに手堅かった！」「４−４−２かな？」日韓戦に臨むなでしこJメンバーにファン期待「谷川さんも後半から出るかな？」
佐々木則夫監督代行が指揮を執る日本女子代表は10月26日、『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』で韓国女子代表と対戦する。試合に先立ちスターティングメンバーが発表された。
先発の11人と控えメンバーは以下のとおり。
GK
１ 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）キャプテン
DF
４ 熊谷紗希（ローマ／イタリア）
２ 守屋都弥（INAC神戸レオネッサ）
13 北川ひかる（ヘッケン／スウェーデン）
３ 南 萌華（ローマ／イタリア）
MF
８ 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
10 長野風花（リバプール／イングランド）
７ 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
【画像】韓国女子代表と戦うなでしこジャパンメンバーを一挙紹介！
【控えメンバー】
GK
23 大熊 茜（INAC神戸レオネッサ）
DF
５ 遠藤 優（三菱重工浦和レッズレディース）
21 石川璃音（三菱重工浦和レッズレディース）
18 小山史乃観（ユールゴーデン／スウェーデン）
６ 古賀塔子（フェイエノールト／オランダ）
MF
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
16 谷川萌々子（ローゼンゴード／スウェーデン）
FW
20 塩越柚歩（三菱重工浦和レッズレディース）
19 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
９ 植木理子（ウェストハム／イングランド）
22 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
この顔触れにSNS上では「淑乃スタメン！」「キャプテンは山下さんですね！」「楽しみなメンバーがスタメンに!!」「さすがに手堅かった！」「４−４−２かな？」「めちゃくちゃ攻撃的な４３３だな」「谷川さんも後半から出るかな？」といった声があがっている。
注目の“日韓戦”は国立競技場で開催。14時20分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
先発の11人と控えメンバーは以下のとおり。
GK
１ 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）キャプテン
DF
４ 熊谷紗希（ローマ／イタリア）
２ 守屋都弥（INAC神戸レオネッサ）
13 北川ひかる（ヘッケン／スウェーデン）
３ 南 萌華（ローマ／イタリア）
８ 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
10 長野風花（リバプール／イングランド）
７ 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
【画像】韓国女子代表と戦うなでしこジャパンメンバーを一挙紹介！
【控えメンバー】
GK
23 大熊 茜（INAC神戸レオネッサ）
DF
５ 遠藤 優（三菱重工浦和レッズレディース）
21 石川璃音（三菱重工浦和レッズレディース）
18 小山史乃観（ユールゴーデン／スウェーデン）
６ 古賀塔子（フェイエノールト／オランダ）
MF
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
16 谷川萌々子（ローゼンゴード／スウェーデン）
FW
20 塩越柚歩（三菱重工浦和レッズレディース）
19 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
９ 植木理子（ウェストハム／イングランド）
22 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
この顔触れにSNS上では「淑乃スタメン！」「キャプテンは山下さんですね！」「楽しみなメンバーがスタメンに!!」「さすがに手堅かった！」「４−４−２かな？」「めちゃくちゃ攻撃的な４３３だな」「谷川さんも後半から出るかな？」といった声があがっている。
注目の“日韓戦”は国立競技場で開催。14時20分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部