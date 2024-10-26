藤枝vs千葉 スタメン発表
[10.26 J2第36節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 3 鈴木翔太
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 97 モヨマルコム強志
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 14 中川風希
MF 33 河上将平
監督
須藤大輔
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 22 佐々木翔悟
DF 36 松田陸
DF 55 小川大貴
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 16 横山暁之
MF 33 エドゥアルド
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 1 藤田和輝
DF 3 山越康平
DF 19 岡庭愁人
MF 5 小林祐介
MF 18 杉山直宏
FW 17 林誠道
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 3 鈴木翔太
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 97 モヨマルコム強志
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 33 河上将平
監督
須藤大輔
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 22 佐々木翔悟
DF 36 松田陸
DF 55 小川大貴
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 16 横山暁之
MF 33 エドゥアルド
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 1 藤田和輝
DF 3 山越康平
DF 19 岡庭愁人
MF 5 小林祐介
MF 18 杉山直宏
FW 17 林誠道
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行