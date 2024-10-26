[10.26 J2第36節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 川島將

DF 3 鈴木翔太

DF 22 久富良輔

MF 6 新井泰貴

MF 8 浅倉廉

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 23 梶川諒太

MF 97 モヨマルコム強志

FW 9 矢村健

FW 70 千葉寛汰

控え

GK 35 内山圭

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

MF 10 榎本啓吾

MF 13 大曽根広汰

MF 14 中川風希

MF 33 河上将平

監督

須藤大輔

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 23 鈴木椋大

DF 2 高橋壱晟

DF 22 佐々木翔悟

DF 36 松田陸

DF 55 小川大貴

MF 7 田中和樹

MF 14 椿直起

MF 16 横山暁之

MF 33 エドゥアルド

MF 44 品田愛斗

FW 10 小森飛絢

控え

GK 1 藤田和輝

DF 3 山越康平

DF 19 岡庭愁人

MF 5 小林祐介

MF 18 杉山直宏

FW 17 林誠道

FW 77 ドゥドゥ

監督

小林慶行