嵐山に朝食の新名所！ 卵4つも使った「だし巻き」は必食（京都・嵐山）

和レ和レ和 アラシヤマ(京都・嵐山)

外観 写真:お店から

2024年9月9日、京福電鉄嵐山駅から徒歩約1分のところに、和カフェ「和レ和レ和 アラシヤマ」がオープンしました。

運営するのは、表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」をはじめ、国内に32店舗を展開する株式会社日と々と。同業態のお店は「和レ和レ和 大阪店」に続き、2軒目となります。

至福のだし巻き定食 写真:お店から

朝から夜まで、それぞれの時間帯ごとに異なるメニューを提供。朝(8:00〜11:00)は、だしの味わいを堪能できる「だし巻き卵」と「だし茶漬け」を。昼(11:00〜15:00※売り切れ次第終了)は、玄米を使用したグルテンフリーの「おうどん」と「ミニ丼」を。夜(15:00〜21:00)は、「おでん」などの一品料理やだし醤油の利いた「焼きうどん定食」などフードメニューとアルコールを楽しめます。

朝食メニューの「至福のだし巻き定食」1,800円は、ブランド卵“蘭王”を4個使用した濃厚で贅沢な味わい。大阪店でも人気の「だし茶漬け」は、「梅」1,600円と「辛子明太子」1,800円の2種類あり、梅干しは京漬物の名店、川勝總本家“千都の梅”を使用しています。

京鴨てりたま丼(ミニ丼)と玄米きつねうどん 写真:お店から

昼食は、玄米を使ったグルテンフリーの「おうどん」800円〜と、地場産食材を使用した3種の「ミニ丼」600円〜。

絶品昆布水玄米うどんつけ麺 写真:お店から

嵐山にゆかりのある名店、嵯峨豆腐森嘉の大判油揚げを丸々1枚のせたボリューム感ある「玄米きつねうどん」1,500円や京都のブランドあい鴨、京鴨をトッピングしたうどんを、丸2日間漬け込んだ昆布水につけていただく「絶品昆布水玄米うどんつけ麺」2,300円がおすすめです。



キウイミントサワー 写真:お店から

15:00から始まるディナータイムでは、ちょい飲みと夜定食を楽しめます。季節のフルーツを使った自家製サワーは、ジュース感覚でいただけるごちそうドリンク。写真の「キウイミントサワー」は、自家製のキウイシロップと、フランスを代表するシロップのブランド「モナン」のキウイシロップを組み合わせた爽やかなドリンクです。

テーブル席 出典:yoshi_3さん

座席は、全22席。店内は一面ガラス張りで、窓いっぱいに緑が広がる心地よい空間です。秋には紅葉、春には桜も楽しめるとのこと。体にやさしい朝定食やグルテンフリーの玄米うどんをいただける、観光にも普段使いにもおすすめの和カフェ「和レ和レ和」でした。

食べログレビュアーのコメント

至福のだし巻き定食 出典:mana240818さん

『いただいた朝の定食、卵を4つもつかっただし巻き玉子がもう、

じゅわっとあつあつおいしくって大満足。

(つぎは出汁茶漬けかお昼のおうどんかな)』(mana240818さん)

だし巻き卵の断面 出典:yoshi_3さん

『・だし巻き定食 1,800円

蘭王を4個も使った贅沢なだし巻きを楽しめる朝定食。ご飯、お味噌汁、きんぴら牛蒡がついてきます。

柔らか出汁の旨さそして卵の味わいをしっかりと楽しめるだし巻きはそのままで食べても美味しいですが、ご飯の上にのせて食べると出汁がご飯にしみ込みこのコンビネーションが絶品。

きんぴら牛蒡、野菜が入ったお味噌汁と健康的な朝食を食べて元気に一日をスタートできますね♬』(yoshi_3さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆和レ和レ和 アラシヤマ住所 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3-14TEL : 075-334-9065

文:斎藤亜希

