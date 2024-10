歌手の工藤静香が24日、1993年に開催した「RISE ME TOUR」以来31年ぶりとなる香港でのライブを開催。前日の23日には、香港空港に約300人のファンと50媒体ものマスコミが詰めかけた。今回の香港でのライブは「Shizuka Kudo『明鏡止水〜piece of my heart〜』Concert Tour 2024 in Hong Kong」と題し、香港のファンに向けた“香港バージョン”のセットリストで披露。工藤は「当時披露した懐かしい曲も含め、皆様をたのしませたい」とし、新旧織り交ぜた18曲を披露。MCでは広東語であいさつし、「新しい思い出を作りたい」と語った。

今年7月にリリースした最新アルバム『明鏡止水』からの最新曲「霙」(みぞれ)のほか、「慟哭」「嵐の素顔」を披露。31年前に香港で披露した思い出の楽曲「めちゃくちゃに泣いてしまいたい」も熱唱。「今度はお待たせしないようにまた香港でコンサートを開催します!」と誓って公演を終了した。工藤は12月18日、LINE CUBE SHIBUYAで行った東京公演のライブBlu-ray&DVDを映像を発売。また11月24日からは、愛媛県今治国際ホテルを皮切りに全国6ヶ所をまわる「工藤静香 Christmas Dinner Show 2024」を開催する。