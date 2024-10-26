朝早く埼玉・東京・神奈川で最大震度2の地震 震源地は埼玉県南部 静岡県でも震度1 津波の心配なし【地震情報】
10月26日午前6時20分ごろ、埼玉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は埼玉県南部で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、埼玉県狭山市と朝霞市、東京都練馬区、調布市、小平市、国分寺市、東大和市、青梅市、神奈川県相模原緑区です。
【各地の震度詳細】
■震度2＜埼玉県＞ 狭山市 朝霞市
＜東京都＞ 練馬区 調布市 小平市 国分寺市 東大和市 青梅市
＜神奈川県＞ 相模原緑区
■震度1＜埼玉県＞ さいたま北区 さいたま浦和区 さいたま南区 川越市 川口市 所沢市 春日部市 上尾市 蕨市 入間市 志木市 和光市 新座市 桶川市 富士見市 鶴ヶ島市 ふじみ野市 埼玉三芳町 越生町 川島町 宮代町 熊谷市 行田市 東松山市 鴻巣市 久喜市 滑川町 嵐山町 吉見町 ときがわ町 長瀞町
＜東京都＞ 千代田区 中央区 港区 新宿区 江東区 品川区 目黒区世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 北区 板橋区 足立区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 府中市 昭島市 町田市 小金井市 日野市 東村山市 国立市 福生市 清瀬市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 西東京市 瑞穂町 あきる野市 檜原村
＜神奈川県＞ 相模原中央区 相模原南区 秦野市 南足柄市 山北町 愛川町横浜鶴見区 横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区 川崎麻生区 三浦市
＜茨城県＞ 坂東市
＜栃木県＞ 宇都宮市 栃木市 下野市
＜群馬県＞ 渋川市 安中市
＜千葉県＞ 千葉緑区 市川市 習志野市 柏市 八千代市 鎌ケ谷市
＜山梨県＞ 甲州市 大月市 上野原市
＜静岡県＞ 小山町